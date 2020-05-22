Основное рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу назначено на 26 июня

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил дату основного заседания по иску «Локомотива» к экс-гендиректору клуба Илье Геркусу.
Сегодня состоялось предварительное заседание по делу Геркуса и «Локомотива». Основное рассмотрение дела назначено на 26 июня.
Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет около 145 миллионов рублей.
Странно все это как то ??? Наверняка же там не один "бухгалтер" и "счетовод"???
Странно все это как то ??? Наверняка же там не один "бухгалтер" и "счетовод"???
Тяжбы с Геркусом, увольнение Сёмина, интрижки Кикнадзе, теперь наверное состав будут чистить...
Ау, у Зенита вообще что конкурентов не останется?
Тяжбы с Геркусом, увольнение Сёмина, интрижки Кикнадзе, теперь наверное состав будут чистить...
Ау, у Зенита вообще что конкурентов не останется?