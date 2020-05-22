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Основное рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу назначено на 26 июня

сегодня, 16:31

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил дату основного заседания по иску «Локомотива» к экс-гендиректору клуба Илье Геркусу.

Сегодня состоялось предварительное заседание по делу Геркуса и «Локомотива». Основное рассмотрение дела назначено на 26 июня.

Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет около 145 миллионов рублей.

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Almazny
Almazny
сегодня в 20:21
Мало скандалов?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:21
пустое дело)))
Danrog
Danrog
сегодня в 18:10
Пора бы уже и пожизненно дать кому-то.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:37
Пока Илюха работал, все было тихо!!! Как уволился , так сразу потеря в полторы сотни и обнаружилась ???
Странно все это как то ??? Наверняка же там не один "бухгалтер" и "счетовод"???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:15
Надо к Васе иск готовить)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:04
Нездоровая грызня какая то в стане Локо
makkie
makkie
сегодня в 17:04
Локо решил Федуна переплюнуть по части скандалов?
Тяжбы с Геркусом, увольнение Сёмина, интрижки Кикнадзе, теперь наверное состав будут чистить...

Ау, у Зенита вообще что конкурентов не останется?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:56
Страсти прямо как у тарасовских.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:54
Наворовал прилично но сумма не вся.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:48
То что что-то к себе в карман положил понятно, но не столько же.
dadrail
dadrail
сегодня в 16:44
Много наворовал...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
Не фига себе сумма....
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