Мамаев полностью сам выплатил телеведущей Ушаковой 321 тысячу рублей

Телеграм-канал Baza сообщил, что полузащитник «Ростова» оплатил сумму иска телеведущей Ольги Ушаковой:

Саша Кокорин отказался платить за разбитый им во время гулянок по центру Москвы «Мерседес». Все долги покрыл Паша Мамаев.

Речь идет о той самой иномарке ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, с чьим водителем приятели устроили потасовку в ту знаменитую ночь. У машины в итоге была помята задняя дверь и разбито стекло.

Саша Кокорин отказался оплачивать ущерб, так как уверен, что машину и пальцем не трогал. В итоге всю сумму в 321 тысячу рублей покрыл сам Павел Мамаев из своего кармана.

Теперь Мамаев очень ждет, когда Ушакова отзовет иск о порче имущества. Ну и нормальных друзей, конечно.