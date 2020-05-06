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Мамаев полностью сам выплатил телеведущей Ушаковой 321 тысячу рублей

сегодня, 18:59

Телеграм-канал Baza сообщил, что полузащитник «Ростова» Павел Мамаев оплатил сумму иска телеведущей Ольги Ушаковой:

Саша Кокорин отказался платить за разбитый им во время гулянок по центру Москвы «Мерседес». Все долги покрыл Паша Мамаев. 

Речь идет о той самой иномарке ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, с чьим водителем приятели устроили потасовку в ту знаменитую ночь. У машины в итоге была помята задняя дверь и разбито стекло. 

Саша Кокорин отказался оплачивать ущерб, так как уверен, что машину и пальцем не трогал. В итоге всю сумму в 321 тысячу рублей покрыл сам Павел Мамаев из своего кармана. 

Теперь Мамаев очень ждет, когда Ушакова отзовет иск о порче имущества. Ну и нормальных друзей, конечно.

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Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:19
Кто виноват, тот и оплатил. Всё по честному. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:13
Некрасиво поступил Кокоша....
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:08
Паша встал на путь исправления и сотрудничества с администрацией ))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:06
главное получить расписку от потерпевшей, а то и ещё что - нибудь в СМИ напишет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:01
И это правильно...
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