Суд постфактум отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» , рассказал о скандальном судебном разбирательстве с участием его клиента и нападающего «Зенита» .

Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум.