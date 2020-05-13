Суд постфактум отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о скандальном судебном разбирательстве с участием его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум.
Ну , а то что оправдания не будет - это ясно.
Я ж пошутил.
Ну , а то что оправдания не будет - это ясно.
Я ж пошутил.
Потерянные 2 года не вернёшь....
Потерянные 2 года не вернёшь....