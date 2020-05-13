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Суд постфактум отменил приговор Кокорину и Мамаеву

13 мая 2020, 15:58

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о скандальном судебном разбирательстве с участием его клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Кассационный суд удовлетворил нашу жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр. Именно этого мы и добивались. Теперь дело будет рассмотрено заново с учётом позиции кассационного суда. Это попытка добиться справедливости постфактум.

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ilhom0566
ilhom0566 ответ Газпром Арена (раскрыть)
14 мая в 06:40
Ну да, конечно. А на всех видео актёры, которые косят под Кокорина и его компанию. Ребятам не повезло в том плане, что в те моменты они тихо спали у себя в комнатах по одному, и ни сном, ни духом не ведали, что там где-то актёры и "продажные" органы фабрикуют дело. Просто не было свидетелей, которые сказали бы, что ребята спали, аки младенцы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 мая в 23:05
Во всяком случае со стороны нормальных людей, которых большинство. Оба подонки и их последующее поведение только подтверждает этот диагноз.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
13 мая в 23:04
Слишком мелкие фигурки. чтобы давить "сверху", скорее снизу , или сбоку.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 мая в 22:32
Адвокаты честно отрабатывают свои гонорары, выставляя на показ свою кипучую деятельность.
Ну , а то что оправдания не будет - это ясно.
Я ж пошутил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 мая в 21:23
Оправдания задним числом не будет. Скорее всего найдут мелкие процессуальные нарушения, текст приговора изменят в смысле квалификации содеянного, а срок останется. Там по всем статьям есть большая вилка, от и до. Гора родила мышь. Реабилитации подонков не будет!
Сп62
Сп62 ответ ЧиП (раскрыть)
13 мая в 21:21
Кидаться стульями, если это больно, нельзя. Вопрос в том, чтобы наказание было адекватно совершённому преступлению. Для этого и существует справедливый суд. В данном случае суд был не очень справедливым, возможно было откуда то давление.
BAIv
BAIv
13 мая в 20:39
Уберут сгоаор и еще какую нибудь мелочь, посчитают доход все довольные. Только реального результата не будет.
BAIv
BAIv
13 мая в 20:37
Адвокаты деньги отрабатывают, слишком поздно бесполезная аозня. Ложка дорога к обеду.
ЧиП
ЧиП
13 мая в 20:07
Получается кидаться стульями в людей и вбивать их головы в асфальт можно? Хмм🤔
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 20:04
Кто то кому то явно занес!!! Теперь пацанов и наградят наверное ???
serh62
serh62
13 мая в 19:12
тогда нужно чиновника посадить ...это вероятно он бил стулом мамаева и кокорина
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 мая в 19:05
Урок им и ИМ подобным.
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 18:49, ред.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:48
Все, Саша и Паша уже официально чисты перед законом! Все плохое для них уже позади и это будет для них великолепным жизненным уроком.
arzamas
arzamas
13 мая в 18:37
Сегодня 1-е апреля?)
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
13 мая в 18:28
Суды и не судят по справедливости...суды судят по законам...получается справедливость надо искать там где законы принимают...и претензии тоже все туда же)...
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
13 мая в 18:24, ред.
Пак провокатор, против Зенита и Краснодара топит, сам себя табуретом бил, инфа сотка. Ослабили команды по заказу, геройских пацанов не за что на нары пристроили! Почтовыми происками попахивает, сургучом, ващенной бумагой и Гинером...))) Гы гы гы
BESTJuventus21
BESTJuventus21
13 мая в 18:14
странное, я бы сказал неадекватное решение. есть видео где все видно. а теперь сняли обвинения? ну ну))
wingback
wingback
13 мая в 18:05
Тогда карейца на нары или в карею!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 17:53
Где ты 2 года там нарисовал?
BDA8181
BDA8181
13 мая в 17:47
А что это изменит?! Карьеру не вернуть ребятам.
ДСА
ДСА
13 мая в 17:39
Теперь придётся посидеть в обратную сторону.
112910415
112910415
13 мая в 17:28
весьма неожиданно
Сп62
Сп62 ответ Газпром Арена (раскрыть)
13 мая в 17:16
Это не оборотни, они защитники закона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 17:03, ред.
А кому это надо ???....уже....
Потерянные 2 года не вернёшь....
Газпром Арена
Газпром Арена
13 мая в 16:43, ред.
Ну хоть так, необходимо реабилитировать ребят и выгнать всех оборотней в погонах из органов, кто сфабриковал дело
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 16:41
Так глядишь снимут судимость и реабилитируют. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
13 мая в 16:41
Сразу было ясно что в Москве их посадят.
нечитайло
нечитайло
13 мая в 16:32
С новым годом потом будет!
VIPded
VIPded
13 мая в 16:30
К каким-то процедурным вопросам, небось, придрались...
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