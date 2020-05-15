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Суд отказал «Камбууру» и «Де Графсхапу» в повышении в Эредивизие

сегодня, 08:39

Суд отказал лидерам второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Камбууру» и «Де Графсхапу» в повышении в классе. Судья дела прокомментировал это решение:

Решение федерации обоснованно. Его не нужно пересматривать. Футбольному союзу пришлось принимать решение, учитывая все клубы. Недовольные будут всегда. «Камбууру» и «Де Графсхапу» неприятно. Нет оснований для пересмотра решения.

По информации источника, оба клуба могут подать апелляцию. Напомним, что весь футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно. Из Эредивизие никто не вылетает, однако и клубы второго дивизиона не получат путевки в высший свет.

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galem72
galem72
сегодня в 10:23, ред.
Их только за труднопроизносимые названия уже следовало пощадить. ))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 08:55
Поиграйте ещё в пердиве
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:52
Люди старались и деньги вкладывали, это не честно.
6f3zjmmadfz9
6f3zjmmadfz9
сегодня в 08:45
Не прокатила халява у ребят
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