Суд отказал «Камбууру» и «Де Графсхапу» в повышении в Эредивизие

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сегодня, 08:39

Суд отказал лидерам второго дивизиона чемпионата Нидерландов «Камбууру» и «Де Графсхапу» в повышении в классе. Судья дела прокомментировал это решение:

Решение федерации обоснованно. Его не нужно пересматривать. Футбольному союзу пришлось принимать решение, учитывая все клубы. Недовольные будут всегда. «Камбууру» и «Де Графсхапу» неприятно. Нет оснований для пересмотра решения.

По информации источника, оба клуба могут подать апелляцию. Напомним, что весь футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно. Из Эредивизие никто не вылетает, однако и клубы второго дивизиона не получат путевки в высший свет.