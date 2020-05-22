ГлавнаяНовости

«Монако» намерен продать 30 игроков

сегодня, 11:19

Руководство «Монако» намерено значительно сократить число игроков в первой команде клуба.  «Монегаски» собираются продать 30 футболистов в ближайшее трансферное окно. Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.

Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.

Все новости
СлухиПСЖ предлагает «Интеру» 60 млн евро за Икарди
Сегодня, 17:55 Комментарии6
Слухи«Рома» собирается подписать Жоао Педро
Сегодня, 15:58 Комментарии11
Слухи«Гремио» хочет получить за Эвертона 25 млн евро
Сегодня, 15:43 Комментарии12
СлухиАртур готов выслушать предложение «Ювентуса»
Сегодня, 14:52 Комментарии14
Слухи«Барселона» сообщила представителям Умтити о готовности продать игрока
Сегодня, 10:41 Комментарии9
Слухи«Арсенал» планирует усилиться Клюйвертом
Сегодня, 10:29 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 19:47
неужели не понятно, что о Головине речь не идёт. ...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:16
RIR68
Так у тебя и нет)))Вот эти лапотники юморят)))
RIR68
RIR68 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 19:02
    Legend 6
    Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 18:07
    Справедливости ради, я думаю Сашу не продадут в это трансферное окно если не поступит реального предложения, но зарекаться от возвращения в Россию я бы не стал.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 17:59
    Фикс прайс - все по 1,66млн )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 17:14, ред.
    Головин скорее вообще с футболом завяжет, чем вернётся в РПЛ. В Монако на контрактах 52 человека. 30 продадут, 22 останется. Купят 5-6 и будет сомое то. Саша это фундамент Монако
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 16:38
    Что за акция?)) По1.7ляма за игрока))
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:59
    Не зря Головин намекал что его любимые клубы ЦСКА( ну это понятно почему) и Зенит( потому что там ЗП нормально платят).
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:11, ред.
    30 штук и всего 50 лямов? Какого же качества там игрули?
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:07
    решено перестать быть футбольным клубом ?
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:04
    Сашка! ..домой...
    Omaxa
    Omaxa
    сегодня в 14:02
    Столько же купят для совершенствования.
    Газпром Арена
    Газпром Арена
    сегодня в 13:57
    Головастик может и в одиночку выходить на поле, вряд ли будет сильно хуже, чем сейчас
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 13:45
    сразу два вопроса: у них есть 30 игроков? всего 50 лямов за всех 30-и игроков?
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:43
    Продают Головина и 29 человек в довесок.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:32
    Если хотят продать 30 игроков, так сколько же всего у них игроков?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:26
    Решили сделать совсем новую команду.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    сегодня в 13:25
    а головина?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:03
    "Трансфермаркт" :
    "Монако"
    Размер заявки: 29
    Средний возраст: 25,8

    29 игроков...а продать планируют 30...
    Судья Иванов
    Судья Иванов
    сегодня в 12:58, ред.
    Все прошли курс совершенствования в Европе.
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 12:42
    Головина продадут в Шкендию.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:28
    не думаю что это правда)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 12:16
    Самый неудачный момент для распродажи.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 12:04
    Если 30 чел за 50,то Головина за 2 кг картошки))))
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 12:00
    А там вообще останется кто-нибудь после этой футбольной ярмарки?
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:58
    Всех в Спартак???
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:54
    распродажа - это к чему?
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    сегодня в 11:49
    Да кто же их покупать то будет. Все стремятся только продать.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ VIPded (раскрыть)
    сегодня в 11:47
    Зенит берет и так и так))))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:46
    Надо было парочку фарм клубом замутить как миллер в нашем чемпионате. Сейчас бы сплавили их без напряга, а то теперь попробуй продай весь этот балласт.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100