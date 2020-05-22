«Монако» намерен продать 30 игроков

Руководство «Монако» намерено значительно сократить число игроков в первой команде клуба. «Монегаски» собираются продать 30 футболистов в ближайшее трансферное окно. Клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро благодаря продажам игроков, сообщает источник со ссылкой на AFP.
Отметим, ранее стало известно об интересе ряда топ-клубов к форварду «Монако» Виссаму Бен-Йеддеру.
Так у тебя и нет)))Вот эти лапотники юморят)))
Так у тебя и нет)))Вот эти лапотники юморят)))
"Монако"
Размер заявки: 29
Средний возраст: 25,8
29 игроков...а продать планируют 30...
"Монако"
Размер заявки: 29
Средний возраст: 25,8
29 игроков...а продать планируют 30...