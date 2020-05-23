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Винисиус Жуниор: «Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью»

сегодня, 11:50

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор в интервью Marca прокомментировал возможное возобновление розыгрыша Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» уступил «Манчестер Сити» дома со счетом 1:2. Вскоре после этого турнир был приостановлен.

Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью не только для футбола, но и для мира в целом. Это означало бы, что мы становимся ближе к нормальной жизни.  Результат первого матча [1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити»] не был хорошим, но мы «Реал». Мы хорошо подготовимся к ответной встрече, и если у нас будет шанс провести этот матч, мы по крайней мере покажем свой максимум, чтобы фанаты нами гордились и могли сказать, что мы отдали всё.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:08
заткните негра)))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:57
Бегунок...
Брулин
Брулин
сегодня в 12:34
Этом пассажиру поменьше бы заявлений делать, Реал не его уровень вопрос времени когда в условный Вальидолид отправят.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:52
А нам все равно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:52
Зто точно, и для всех...
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