Винисиус Жуниор: «Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью»

Полузащитник «Реала» в интервью Marca прокомментировал возможное возобновление розыгрыша Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» уступил «Манчестер Сити» дома со счетом 1:2. Вскоре после этого турнир был приостановлен.

Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью не только для футбола, но и для мира в целом. Это означало бы, что мы становимся ближе к нормальной жизни. Результат первого матча [1/8 финала ЛЧ с «Ман Сити»] не был хорошим, но мы «Реал». Мы хорошо подготовимся к ответной встрече, и если у нас будет шанс провести этот матч, мы по крайней мере покажем свой максимум, чтобы фанаты нами гордились и могли сказать, что мы отдали всё.