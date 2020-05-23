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Вратарь «Минска» рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

сегодня, 10:02

Голкипер «Минска» Артем Леонов рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Зенит».

В 2012 году меня нахваливал Спаллетти? Не обращал внимания. Я только начинал играть во второй лиге, в конце сезона позвали на просмотр в «Зенит». Мне было важно остаться там или понять, почему не получилось. А все хвалебные или негативные слова, не подкрепленные делом, эмоций не приносили. Не было никакой звездной болезни, наоборот, у этой истории был неприятный финиш. На том этапе не попал, куда хотел.

Почему в итоге не подписал контракт? Честно, понятия не имею. Как вернулся с третьего сбора, ко мне подошел генеральный директор академии и сказал: «Как ты с этим агентом связался?» Я тогда сотрудничал с Сергеем Пушкиным. Это единственные слова, которые получил после просмотра. Дальше звонил агенту, просил объяснить, берут меня или нет. Он сказал: «Подожди, летом еще поедешь на просмотр к ним». Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские, но единственный выход — начинать с себя.

Вернулся во вторую лигу, стал доигрывать сезон, он как раз переходным был. Случилась травма — вывих локтевого сустава. Агент начал подгонять, мол, давай, надо ехать в «Зенит». Восстановился как можно быстрее, поехал на первый сбор, и, по-моему, на третьей тренировке после мощного удара с близкого расстояния (если не ошибаюсь, бил Игорь Денисов) — надрыв локтя, те же связки. Так сбор для меня закончился. Понял, что с «Зенитом» не получится.

Напомним, что до «Минска» Леонов выступал за «Крылья Советов»

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy
сегодня в 14:10
Радуйся парень что не перешёл.Загубил бы футбольную карьеру,как десятки футболистов которых купил зенит.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:59
Дырявый вратарь в клуб чемпион не нужен. Гыгыгы
beefs
beefs
сегодня в 10:43
что теперь вспоминать
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 10:40
Много потерял.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:37
повезло тебе))радуйся))
Mekail
Mekail
сегодня в 10:34
Может оно и к лучшему....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
Ну не состоялся так не состоялся.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Остались только воспоминания
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