ГлавнаяНовости

Амаури: «Я бы принял снова приглашение „Юве“, несмотря на проблемы»

сегодня, 11:16

Бывший бразильский футболист Амаури вспомнил о своем опыте выступлений за «Ювентус». 

Я бы принял снова приглашение «Юве». Несмотря на то, что у меня были проблемы во время второго сезона. 

Мы дважды финишировали седьмыми, но тот клуб сильно отличался от того, что сейчас. 

Некоторые мои товарищи по команде остались в клубе и подняли трофеи. У меня была поддержка Конте, но Маротта рассчитывал на других игроков. Он пытался отправить меня в Марсель, но я отказался. После этого тренер оставил меня вне состава.

Напомним, что последним клубом Амаури был «Нью-Йорк Космос».  

Все новости
Кастань: «Мне нравится существующий в АПЛ стиль футбола»
Сегодня, 12:49 Комментарии5
Агент Рецы заявил, что игроком интересуются российские клубы
Сегодня, 12:32 Комментарии2
Смоллинг: «Я показываю людям, что всё возможно»
Сегодня, 11:56 Комментарии3
Винисиус Жуниор: «Возвращение Лиги чемпионов стало бы отличной новостью»
Сегодня, 11:50 Комментарии5
Агент Фузато: «Даниэль не будет сидеть еще один год на скамейке»
Сегодня, 10:51 Комментарии2
Пеццелья: «Флоренция и „Фиорентина“ в моем сердце»
Сегодня, 10:16 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 11:48
Поезд прошел мимо
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:39
Помнится долго не мог решить про себя кто он больше бразилец или итальянец, в итоге провыбирался и ни за кого толком не сыграл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:17
Поздно пить боржоми.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100