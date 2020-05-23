Амаури: «Я бы принял снова приглашение „Юве“, несмотря на проблемы»

Бывший бразильский футболист Амаури вспомнил о своем опыте выступлений за «Ювентус».

Я бы принял снова приглашение «Юве». Несмотря на то, что у меня были проблемы во время второго сезона.

Мы дважды финишировали седьмыми, но тот клуб сильно отличался от того, что сейчас.

Некоторые мои товарищи по команде остались в клубе и подняли трофеи. У меня была поддержка Конте, но Маротта рассчитывал на других игроков. Он пытался отправить меня в Марсель, но я отказался. После этого тренер оставил меня вне состава.