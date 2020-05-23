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Леонов: «С открытой агрессией и враждебностью в Хорватии не сталкивался»

сегодня, 10:07

Голкипер «Минска» Артем Леонов рассказал о своих выступлениях в Хорватии.

В 2016 году вторая лига Хорватии? Если честно, вообще ничего не узнавал о лиге. Мне сказали: «Есть такой вариант, готов»? — «Готов». Не успел обзавестись семьей, поэтому могу в любую точку шара полететь, если мне это интересно, и от этого есть выгода в плане футбола.

С открытой агрессией и враждебностью не сталкивался, но ко мне присматривались, держали на дистанции. Какое-то определенное недоверие ощущалось. Побыл там полгода, со многими в итоге подружился, но и от многих чувствовал дистанцию и опаску. Не сказать, что мне там были очень рады.

Посещение? Стадионы на 2-4 тысячи зрителей, думаю, заполнялись процентов на 50-60. Не было такого, что приезжаешь на игру, а там 6 человек сидят. Народ ходит на футбол. У них еще вокруг стадионов небольшие барчики, где-то пиво продают, видно, народ крутится вокруг этих мест.

Горячие болельщики? После игры идешь, например, обедать, и могли поймать, начать матерные слова выкрикивать. Я их за первую неделю выучил. Довольно импульсивный народ, за словом в карман не полезет. Если на поле сделал что-то не то, то жди ругани в свою сторону. В принципе как и в России, сильно не отличается.

Ранее Леонов рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Зенит».  

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:28
везде хорошо по своему))
Аpбитр
Аpбитр ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:34
Если Вы на старой версии переход на новую, смотрите скрин.
А если Вы уже выбрали на точный счет на следующий месяц, то у Вас не видно будет данной клавиши.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:26
Больше наших ни в какой Хорватии не матерятся.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 10:19
Хорошо там где нас нет....
shlomo
shlomo ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 10:15
Добра!!!!...нет у меня на новой версии клавиши выбора "тип ставки".....или еще есть новая версия сайта...????...тогда скиньте ссылку на новую версию....
ОПС
ОПС
сегодня в 10:14
Но лучше все же туда не ехать.
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