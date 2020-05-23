Леонов: «С открытой агрессией и враждебностью в Хорватии не сталкивался»

Голкипер «Минска» рассказал о своих выступлениях в Хорватии.

В 2016 году вторая лига Хорватии? Если честно, вообще ничего не узнавал о лиге. Мне сказали: «Есть такой вариант, готов»? — «Готов». Не успел обзавестись семьей, поэтому могу в любую точку шара полететь, если мне это интересно, и от этого есть выгода в плане футбола.

С открытой агрессией и враждебностью не сталкивался, но ко мне присматривались, держали на дистанции. Какое-то определенное недоверие ощущалось. Побыл там полгода, со многими в итоге подружился, но и от многих чувствовал дистанцию и опаску. Не сказать, что мне там были очень рады.

Посещение? Стадионы на 2-4 тысячи зрителей, думаю, заполнялись процентов на 50-60. Не было такого, что приезжаешь на игру, а там 6 человек сидят. Народ ходит на футбол. У них еще вокруг стадионов небольшие барчики, где-то пиво продают, видно, народ крутится вокруг этих мест.

Горячие болельщики? После игры идешь, например, обедать, и могли поймать, начать матерные слова выкрикивать. Я их за первую неделю выучил. Довольно импульсивный народ, за словом в карман не полезет. Если на поле сделал что-то не то, то жди ругани в свою сторону. В принципе как и в России, сильно не отличается.