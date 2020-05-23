Агент Деспотовича: «По поводу ЦСКА я скажу так: дыма без огня не бывает»

Агент нападающего «Оренбурга» рассказал об интересе к игроку со стороны «Ростова».

По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.

Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более что свободный агент.