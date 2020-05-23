Агент Деспотовича: «По поводу ЦСКА я скажу так: дыма без огня не бывает»

Агент нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича рассказал об интересе к игроку со стороны «Ростова».
По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.
Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.
Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более что свободный агент.
По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились.
Ранее стало известно, что сербский форвард уже не вернется в «Оренбург».
- Джорджик свободен, налетай!!! Кто больше?!?
- Джорджик свободен, налетай!!! Кто больше?!?