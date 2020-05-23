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Агент Деспотовича: «По поводу ЦСКА я скажу так: дыма без огня не бывает»

сегодня, 13:48

Агент нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича рассказал об интересе к игроку со стороны «Ростова».

По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.

Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже — очень серьезный футболист, тем более что свободный агент.

По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились.

Ранее стало известно, что сербский форвард уже не вернется в «Оренбург».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:33
Скорей всего в Локомотив.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 14:27
Только не в цска, перспективы никакой.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:25
Хорошая пословица!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:25, ред.
Агент :
- Джорджик свободен, налетай!!! Кто больше?!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:22
Хочется комиссионных побольше.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:22
Пиарят агентишки своих ногомячистов.
Харут
Харут
сегодня в 14:17
Посмотрим, что выберет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:56
не льсти себе)))
makkie
makkie
сегодня в 13:50
Выбирают, где больше денег отсыпят :)
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