«Болонья» реконструирует свой стадион

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сегодня, 15:19

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб нашел средства для реконструкции и модернизации домашнего стадиона «Ренато Даль-Ара».

Проект находился в разработке несколько лет, но сегодня стало известно, что футбольный клуб сделал значительный шаг вперед в реализации задуманного. «Болонья» нашла инвесторов в лице местных банков, которые готовы помочь реконструировать арену.

В 2016 году «Болонья» получила право на пользование стадиона в течение 99 лет.

Напомним, что недавно «Милан» и «Интер» согласовали постройку нового стадиона.