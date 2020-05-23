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«Болонья» реконструирует свой стадион

сегодня, 15:19

Пресс-служба «Болоньи» сообщает, что клуб нашел средства для реконструкции и модернизации домашнего стадиона «Ренато Даль-Ара».

Проект находился в разработке несколько лет, но сегодня стало известно, что футбольный клуб сделал значительный шаг вперед в реализации задуманного. «Болонья» нашла инвесторов в лице местных банков, которые готовы помочь реконструировать арену. 

В 2016 году «Болонья» получила право на пользование стадиона в течение 99 лет.

Напомним, что недавно «Милан» и «Интер» согласовали постройку нового стадиона.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:41
удачи.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 15:28
Удачи!
drug01
drug01
сегодня в 15:20
Это хорошо скорей бы футбол
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:20
На новый денег нет
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:20
Лучше чем в Питере все равно не будет. Гыгыгы
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