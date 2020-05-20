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«Кальяри» подписал контракт на реконструкцию стадиона

сегодня, 09:27

Итальянский «Кальяри» подписал контракт с фирмой Sportium, которая займется реконструкцией домашнего стадиона клуба.

Sportium поручено создать окончательный архитектурный проект для новой арены. Отмечается, что в 2021 году будет объявлен тендер на строительство стадиона.

Общая продолжительность работ оценивается в два года.

Нынешняя арена «Кальяри» «Сант-Элия» считается одной из самых проблемных в Серии А. На стадионе много раз возникали проблемы с безопасностью, из-за чего «Кальяри» приходилось проводить игры без болельщиков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:47
В Италии хватает проблемных стадионов. Нужен домашний Евро, чтобы поправить ситуацию в масштабе страны.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:19
Неужели есть такие деньги для реконструкции.
drug01
drug01
сегодня в 09:31
В такое время это хорошо!
ОПС
ОПС
сегодня в 09:28
Это дело нужное для футбола.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:28
Это хорошо...особенно для болельщиков...
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