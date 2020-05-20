«Кальяри» подписал контракт на реконструкцию стадиона

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сегодня, 09:27

Итальянский «Кальяри» подписал контракт с фирмой Sportium, которая займется реконструкцией домашнего стадиона клуба.

Sportium поручено создать окончательный архитектурный проект для новой арены. Отмечается, что в 2021 году будет объявлен тендер на строительство стадиона.

Общая продолжительность работ оценивается в два года.

Нынешняя арена «Кальяри» «Сант-Элия» считается одной из самых проблемных в Серии А. На стадионе много раз возникали проблемы с безопасностью, из-за чего «Кальяри» приходилось проводить игры без болельщиков.