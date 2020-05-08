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«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

сегодня, 06:27

«Интер» и «Милан» представили проект строительства нового стадиона в районе Сан-Сиро.

Проект предусматривает новый стадион, а также развлекательный центр, в том числе, включающий в себя тренажёрный зал, скейт-парк, футбольное поле и спортивный музей. Большая часть спортивных услуг будет доступна миланцам и жителям соседних микрорайонов бесплатно.

Также сообщается, что зелёная зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта – больше 1 млрд евро.

Ранее в Сети появились изображения новой домашней и гостевой формы «Милана».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:39
Давно собирались)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:32
Жаль легендарный СанСиро
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