«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

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сегодня, 06:27

«Интер» и «Милан» представили проект строительства нового стадиона в районе Сан-Сиро.

Проект предусматривает новый стадион, а также развлекательный центр, в том числе, включающий в себя тренажёрный зал, скейт-парк, футбольное поле и спортивный музей. Большая часть спортивных услуг будет доступна миланцам и жителям соседних микрорайонов бесплатно.

Также сообщается, что зелёная зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта – больше 1 млрд евро.

🏟️ | STADIO



Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro



👉 https://t.co/w6R099XwpD# FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) 7 мая 2020 г.

Ранее в Сети появились изображения новой домашней и гостевой формы «Милана».