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«Байер» обыграл «Боруссию» М

сегодня, 18:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В матче 27-го тура Бундеслиги «Байер» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».

«Байер» (53) занимает 3-е место, «Боруссия» (52) расположилась на 4-й позиции.

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» — «Байер» 1:3 (0:1)
Голы: Тюрам 52Хаверц 7, Хаверц 58 (пенальти), Бендер 81

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Штробль (Бенес 76), Нойхаус, Хофманн, Эмболо (Штиндль 12), Тюрам (Вендт 78), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Свен Бендер, Драгович (Баумгартлингер 81), Вайзер, Арангис, Демирбай, Синкгравен, Беллараби (Бэйли 66), Хаверц, Диаби
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Диаби 62, Бенсебаини 71

Судья: Шторкс Серен.

В другом матче этого тура дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург».

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 20:13
Аспириновых с победой.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 20:12
Байер сильнее.
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 18:50
Байер с красивой победой!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:24
Круты аптекари...
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