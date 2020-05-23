«Байер» обыграл «Боруссию» М

В матче 27-го тура Бундеслиги «Байер» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».
«Байер» (53) занимает 3-е место, «Боруссия» (52) расположилась на 4-й позиции.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» — «Байер» 1:3 (0:1)
Голы: Тюрам 52 — Хаверц 7, Хаверц 58 (пенальти), Бендер 81
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Штробль (Бенес 76), Нойхаус, Хофманн, Эмболо (Штиндль 12), Тюрам (Вендт 78), Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
«Байер»: Градецки, Тапсоба, Свен Бендер, Драгович (Баумгартлингер 81), Вайзер, Арангис, Демирбай, Синкгравен, Беллараби (Бэйли 66), Хаверц, Диаби
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Диаби 62, Бенсебаини 71
Судья: Шторкс Серен.
В другом матче этого тура дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вольфсбург».