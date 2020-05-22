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«Славия» и «Городея» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

сегодня, 19:52
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Мозырь)1 : 1Логотип футбольный клуб ГородеяГородеяМатч завершен

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Славия» из Мозыря и «Городея» сыграли вничью.

В турнирной таблице «Славия» располагается на 11-й строчке (12 очков), «Городея» на 12-м месте (12 очков).

«Славия» — «Городея» 1:1 (0:1)
Голы: Чухлей 61 (пенальти) — Яскович 30

«Славия»: Барановский, Чухлей, Потапов, Недашковский, Пантя, Раевский (Мякиш 80), Нар, Котляров (Сенко 57), Костров, Жух, Тетте
Главный тренер: Мартинович Михаил.

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Игнатенко (Воловик 70), Позняк (Шестиловский 40), Йоксимович, Байдук, Сайчич, Яскович, Сорокин, Пушняков, Архипов (Баглай 90+2)
Главный тренер: Радушко Олег.

Предупреждения: Игнатенко 21, Тетте 42, Котляров 53, Пантя 58, Пушняков 60, Сорокин 79, Костров 86

Ранее в этом же туре «Неман» на своём поле обыграл «Торпедо-БелАЗ».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:15
Небольшая, но сенсация.
Yurza
Yurza
сегодня в 20:07
Таким командам только ничьи раскатывать.
drug01
drug01
сегодня в 20:03
Счёт по игре
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sytj9csa3yb6 (раскрыть)
сегодня в 19:53
Я так же думал.
beefs
beefs
сегодня в 19:53
нормальный равный матч
sytj9csa3yb6
sytj9csa3yb6
сегодня в 19:52
Такой исход и предпологал.
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