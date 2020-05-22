Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» на своем поле.
В турнирной таблице «горняки» поднимаются на третью строчку (18 очков), команда из Бобруйска на последнем 16-м месте (3 очка).
«Шахтер» — «Белшина» 4:0 (1:0)
Голы: Бегунов 21, Подстрелов 77, Подстрелов 81, Бодул 88
«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Баланович, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Бодул 46), Иванович (Подстрелов 70), Лисакович (Лулаку 80)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
«Белшина»: Туранок, Маляров, Одеоибо, Кучинский, Нечаев, Бордуков (Салимов 78), Башилов, Соланович, Глебко, Ковель (Барковский 86), Рекиш (Безхонов 81)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.
Предупреждения: Маляров 54, Башилов 69, Кендыш 73
Ранее в этом же туре «Славия» и «Городея» сыграли вничью.