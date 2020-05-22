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Солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

вчера, 22:03
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)4 : 0Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)БелшинаМатч завершен

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину» на своем поле.

В турнирной таблице «горняки» поднимаются на третью строчку (18 очков), команда из Бобруйска на последнем 16-м месте (3 очка).

«Шахтер» — «Белшина» 4:0 (1:0)
Голы: Бегунов 21, Подстрелов 77, Подстрелов 81, Бодул 88

«Шахтер»: Гутор, Бегунов, Сачивко, Хадаркевич, Антич, Баланович, Кендыш, Селява, Диасамидзе (Бодул 46), Иванович (Подстрелов 70), Лисакович (Лулаку 80)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

«Белшина»: Туранок, Маляров, Одеоибо, Кучинский, Нечаев, Бордуков (Салимов 78), Башилов, Соланович, Глебко, Ковель (Барковский 86), Рекиш (Безхонов 81)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.

Предупреждения: Маляров 54, Башилов 69, Кендыш 73

Ранее в этом же туре «Славия» и «Городея» сыграли вничью.

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Все комментарии
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 00:15
Крупно.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 23:25
Шахтер с победой!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:50
Напихали)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:28
проходной матч)) всё закономерно))
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:09
...и ставочка сыграла)
drug01
drug01
вчера в 22:07
Молодцы хорошо сыграли
beefs
beefs
вчера в 22:04
никто не удивлен
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