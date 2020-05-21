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«Неман» на своём поле обыграл «Торпедо-БелАЗ»

сегодня, 20:55
НеманЛоготип футбольный клуб Неман (Гродно)3 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на своем поле обыграл «Торпедо-БелАЗ».

В турнирной таблице гродненцы поднимаются на 11-ю строчку (11 очков), «Торпедо» на втором месте (18 очков).

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ» 3:1 (1:1)
Голы: Рассадкин 43, Жуковский 70 (пенальти), Марушич 89 — Юсов 10

«Неман»: Дудар, Васильев, Стойкович, Легчилин, Слабашевич, Якимов, Жуковский (Вегерья 72), Кадимян (Лешко 86), Забелин, Марушич, Рассадкин (Яблонский 59)
Главный тренер: Ковалевич Игорь.

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Алисейко, Яшин, Степанов, Устинов, Юсов (Журневич 60), Велосо Сантос, Капленко, Рамос да Пенья, Николаевич (Антилевский 46), Горбачик (Леонович 83)
Главный тренер: Пунтус Юрий.

Предупреждения: Якимов 53, Васильев 76, Кадимян 80, Велосо Сантос 81

Прошлый матч «Немана» был перенесен из-за подозрения на коронавирус у игроков «Минска».

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
сегодня в 22:11
Неман с победой!
drug01
drug01
сегодня в 21:40
Молодцы с победой!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:30
Зачем вообще играть составом без 4х лидеров?
Спокойненько выдержать паузу, и через пару недель порвать не самый сильный Неман. По итогу минус три очка. Жодинская печаль(
truffagldino
truffagldino
сегодня в 21:18
Неман немного улучшил положение в турнирной таблице.
holms918
holms918
сегодня в 21:16
Заслуженная победа "Немана".
ДСА
ДСА
сегодня в 21:13
Ещё чуть-чуть и забудем чемпионат Беларуси.
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 21:12
Торпедо выскочка.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:11
жаль )) потери сказались)
Yurza
Yurza
сегодня в 21:04
Неман с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:57
Счет по игре.
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