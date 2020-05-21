«Неман» на своём поле обыграл «Торпедо-БелАЗ»

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на своем поле обыграл «Торпедо-БелАЗ».
В турнирной таблице гродненцы поднимаются на 11-ю строчку (11 очков), «Торпедо» на втором месте (18 очков).
«Неман» — «Торпедо-БелАЗ» 3:1 (1:1)
Голы: Рассадкин 43, Жуковский 70 (пенальти), Марушич 89 — Юсов 10
«Неман»: Дудар, Васильев, Стойкович, Легчилин, Слабашевич, Якимов, Жуковский (Вегерья 72), Кадимян (Лешко 86), Забелин, Марушич, Рассадкин (Яблонский 59)
Главный тренер: Ковалевич Игорь.
«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Алисейко, Яшин, Степанов, Устинов, Юсов (Журневич 60), Велосо Сантос, Капленко, Рамос да Пенья, Николаевич (Антилевский 46), Горбачик (Леонович 83)
Главный тренер: Пунтус Юрий.
Предупреждения: Якимов 53, Васильев 76, Кадимян 80, Велосо Сантос 81
Прошлый матч «Немана» был перенесен из-за подозрения на коронавирус у игроков «Минска».
Спокойненько выдержать паузу, и через пару недель порвать не самый сильный Неман. По итогу минус три очка. Жодинская печаль(
Спокойненько выдержать паузу, и через пару недель порвать не самый сильный Неман. По итогу минус три очка. Жодинская печаль(