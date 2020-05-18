«Байер» одержал крупную победу над «Вердером»

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Миранчук выбирает между «Ювентусом» и «Барселоной» «Соккер.ру» изучает пример правильной агентской работы на трансферном рынке.

Забудьте о GOAT. В футболе есть великие, но нет одного величайшего Пеле и Марадона не тянут на статус единственного и неповторимого, а Месси — и