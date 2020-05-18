«Байер» одержал крупную победу над «Вердером»

«Байер» обыграл «Вердер» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. «Байер» (50) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Вердер» (18) — предпоследний.
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» — «Байер» 1:4 (1:2)
Голы: Гебре Селасси 30 — Хаверц 28, Хаверц 33, Вайзер 61, Демирбай 78
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Фогт (Осако 85), Баргфреде (Эггештайн 54), Биттенкурт (Фольтемаде 71), Зелке (Саржент 71), Рашица (Бартельс 85)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Байер»: Градецки, Вайзер, Тапсоба, Свен Бендер, Синкгравен, Арангис (Сампайо Фильо 85), Демирбай, Вирц (Беллараби 62), Амири (Баумгартлингер 71), Диаби (Бэйли 62), Хаверц (Аларио 85)
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Бендер 44, Мойсандер 54, Фридль 75
Судья: Штилер Тобиас.
Напомним, что вчера «Бавария» в гостях обыграла «Унион».
Очень жаль!
Очень жаль!