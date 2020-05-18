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«Байер» одержал крупную победу над «Вердером»

вчера, 23:22
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)1 : 4Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Байер» обыграл «Вердер» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. «Байер» (50) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Вердер» (18) — предпоследний.

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» — «Байер» 1:4 (1:2)
Голы: Гебре Селасси 30 — Хаверц 28, Хаверц 33, Вайзер 61, Демирбай 78

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль, Эггештайн, Фогт (Осако 85), Баргфреде (Эггештайн 54), Биттенкурт (Фольтемаде 71), Зелке (Саржент 71), Рашица (Бартельс 85)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Тапсоба, Свен Бендер, Синкгравен, Арангис (Сампайо Фильо 85), Демирбай, Вирц (Беллараби 62), Амири (Баумгартлингер 71), Диаби (Бэйли 62), Хаверц (Аларио 85)
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Бендер 44, Мойсандер 54, Фридль 75

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что вчера «Бавария» в гостях обыграла «Унион».

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beefs
beefs
сегодня в 00:12
Байер на голову лучше Вердера
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:46
Вердер в этом сезоне вполне наиграл на Вторую Бундеслигу.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:45
Дворовый футбол, в обороне это полный кошмар проходной двор у обеих команд. Атмосферы на стадионе как какого то контрольного матча. Смотреть такое не в кайф.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:26
Разошелся Байер не на шутку
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:26
Вердер Вердер Вердер!
Очень жаль!
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