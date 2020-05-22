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«Герта» всухую разгромила «Унион» в берлинском дерби

вчера, 23:25
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)4 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

В матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» на своем поле разгромила «Унион».

В турнирной таблице «Герта» поднимается на 10-ю строчку (34 очка), «Унион» на 12-м месте (30 очков).

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» — «Унион» 4:0 (0:0)
Голы: Ибишевич 51, Люкебакио 52, Кунья 61, Бойата 77

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Скьельбред (Самарджич 81), Груич, Люкебакио (Дилросун 76), Дарида (Майер 80), Кунья (Миттельштедт 66), Ибишевич (Пёнтек 75)
Главный тренер: Нури Александер.

«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Триммель, Прёмель, Андрих (Кроос 72), Райхель (Риерсон 63), Ингвартсен (Уджа 57), Бюлтер (Малли 63), Андерссон (Полтер 72)
Главный тренер: Фишер Урс.

Предупреждения: Паренсен 9, Люкебакио 43, Груич 67

Судья: Осмерс Харм.

В прошлом туре «Герта» разгромила «Хоффенхайм».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:49
Такое впечатление что Герта тайком тренировалась все два месяца где-то в подполье.
ДСА
ДСА
сегодня в 02:30
Казалось, что силы почти равны.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
сегодня в 01:58
На классе!
Eddja
Eddja
сегодня в 00:29
Просто порвала земляков.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:21
Странно, что нет акков Герта_зе_бест, ведь команда получила дохера денег и в будущем потенциально может рвать лигу
Eddja
Eddja
вчера в 23:25
Герту с крупной победой!
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