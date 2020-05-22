«Герта» всухую разгромила «Унион» в берлинском дерби

В матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» на своем поле разгромила «Унион».
В турнирной таблице «Герта» поднимается на 10-ю строчку (34 очка), «Унион» на 12-м месте (30 очков).
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» — «Унион» 4:0 (0:0)
Голы: Ибишевич 51, Люкебакио 52, Кунья 61, Бойата 77
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Скьельбред (Самарджич 81), Груич, Люкебакио (Дилросун 76), Дарида (Майер 80), Кунья (Миттельштедт 66), Ибишевич (Пёнтек 75)
Главный тренер: Нури Александер.
«Унион»: Гикевич, Фридрих, Хюбнер, Паренсен, Триммель, Прёмель, Андрих (Кроос 72), Райхель (Риерсон 63), Ингвартсен (Уджа 57), Бюлтер (Малли 63), Андерссон (Полтер 72)
Главный тренер: Фишер Урс.
Предупреждения: Паренсен 9, Люкебакио 43, Груич 67
Судья: Осмерс Харм.
В прошлом туре «Герта» разгромила «Хоффенхайм».