«Вердер» обыграл «Фрайбург»

«Вердер» на выезде обыграл «Фрайбург» в матче 27-го тура Бундеслиги.
«Вердер» (21) занимает 17-е место, «Фрайбург» (37) расположился на 7-й позиции.
Фрайбург, стадион Шварцвальд
«Фрайбург» — «Вердер» 0:1 (0:1)
Гол: Биттенкурт 19
«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Кох, Гульде, Гюнтер, Саллай (Квон 82), Хаберер (Абраши 72), Хефлер, Грифо, Хелер, Петерсен
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг 82), Эггештайн, Фогт (Баргфреде 35), Классен, Биттенкурт (Бартельс 64), Саржент (Осако 64), Рашица (Зелке 82)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Фридль 29, Баргфреде 42, Баргфреде 88
Удаление: Баргфреде 88
В другом матче этого тура «Байер» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».