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«Вердер» обыграл «Фрайбург»

сегодня, 18:32
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург0 : 1Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Вердер» на выезде обыграл «Фрайбург» в матче 27-го тура Бундеслиги.

«Вердер» (21) занимает 17-е место, «Фрайбург» (37) расположился на 7-й позиции.

Фрайбург, стадион Шварцвальд

«Фрайбург» — «Вердер» 0:1 (0:1)
Гол: Биттенкурт 19

«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Кох, Гульде, Гюнтер, Саллай (Квон 82), Хаберер (Абраши 72), Хефлер, Грифо, Хелер, Петерсен
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Фридль (Ланг 82), Эггештайн, Фогт (Баргфреде 35), Классен, Биттенкурт (Бартельс 64), Саржент (Осако 64), Рашица (Зелке 82)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Фридль 29, Баргфреде 42, Баргфреде 88

Удаление: Баргфреде 88

В другом матче этого тура «Байер» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 20:04
Довольно странно.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:26
Молодцы гости!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:17
Попахивает договорняком.
beefs
beefs
сегодня в 18:39
неожиданно, но что есть, то есть...
DVL
DVL
сегодня в 18:35
Не все ещё потеряно. Удачи Вердеру!
drug01
drug01
сегодня в 18:35
Это следовало ожидать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:35
Так и должно быть...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:34
Вердер с победой!
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