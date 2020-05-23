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«Хоффенхайм» оступился в матче с «Падерборном»

сегодня, 18:24
ПадерборнЛоготип футбольный клуб Падерборн1 : 1Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Падерборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в поединке 27-го тура Бундеслиги. «Падерборн» (18 очков) занимает последнее место в таблице, «Хоффенхайм» (36 баллов) — девятый.

Падерборн, стадион Бентелер-Арена

«Падерборн» — «Хоффенхайм» 1:1 (1:1)
Голы: Србены 9Сков 4

«Падерборн»: Цингерле, Дрэгер (Янс 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинз, Гьясула, Прогер (Сабири 81), Василиадис (Ястржембски 82), Антви-Аджей, Хольтманн (Мамба 65), Србены (Золински 76)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Бичакчич, Хюбнер, Гриллитш, Кадержабек, Руди (Гайгер 76), Баумгартнер, Цубер (Даббур 63), Сков, Бебу (Байер 76)
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Василиадис 32, Гьясула 61, Србены 67

Судья: Штайнхаус Бибиана.

В параллельной игре «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
сегодня в 18:37
Ничья хороший результат.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:30
Это они зря!!!
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