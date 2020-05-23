«Хоффенхайм» оступился в матче с «Падерборном»

«Падерборн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в поединке 27-го тура Бундеслиги. «Падерборн» (18 очков) занимает последнее место в таблице, «Хоффенхайм» (36 баллов) — девятый.
Падерборн, стадион Бентелер-Арена
«Падерборн» — «Хоффенхайм» 1:1 (1:1)
Голы: Србены 9 — Сков 4
«Падерборн»: Цингерле, Дрэгер (Янс 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинз, Гьясула, Прогер (Сабири 81), Василиадис (Ястржембски 82), Антви-Аджей, Хольтманн (Мамба 65), Србены (Золински 76)
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Бичакчич, Хюбнер, Гриллитш, Кадержабек, Руди (Гайгер 76), Баумгартнер, Цубер (Даббур 63), Сков, Бебу (Байер 76)
Главный тренер: Шройдер Альфред.
Предупреждения: Василиадис 32, Гьясула 61, Србены 67
Судья: Штайнхаус Бибиана.
В параллельной игре «Байер» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».