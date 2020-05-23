«Слуцк» и «Рух» победителя не выявили

«Слуцк» дома не смог обыграть «Рух» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси. «Слуцк» (17 очков) находится на пятом месте в турнирной таблице, «Рух» (14 баллов) — седьмой.
«Слуцк» — «Рух» 1:1 (0:0)
Голы: Семенов 81 — Васильев 87 (пенальти)
«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Такулов, Коанда, Образов, Кривулькин, Козлов, Умар Бала (Тетеренко 89), Бураев (Трубило 46), Семенов, Джафар (Сердюк 72)
Главный тренер: Павлов Виталий.
«Рух»: Степанов, Гайдучик, Рахманов, Мигунов, Концевой, Гречихо, Седко (Диалло 62), Колпачук, Андроник (Никифоренко 83), Васильев, Богомольский (Тихоновский 73)
Главный тренер: Седнев Александр.
В другом матче этого тура солигорский «Шахтер» разгромил «Белшину».