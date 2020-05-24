ГлавнаяНовости

«Барселона» сможет вернуть Неймара, если договорится об обмене с ПСЖ

сегодня, 17:51

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром, утверждает Sport.es.

Каталонцам будет очень сложно напрямую приобрести футболиста, поскольку они собираются потратить большую сумму на покупку нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Впрочем, издание сообщает, что в этом году у «Барселоны» шансов вернуть бразильца даже больше, чем в прошлом, но единственный способ это сделать — договориться об обмене игроками с парижанами. Главный кандидат на эту роль — нападающий Усман Дембеле. Окончательное решение по Неймару будет принято в июле.

Все новости
СлухиМЮ отпустит Погба в «Ювентус» только за деньги и без обменов на игроков
Сегодня, 19:17 Комментарии4
СлухиФирпо будет включен в сделку по трансферу Лаутаро
Сегодня, 19:08 Комментарии4
Слухи«Боруссия» Д оценила Холанда в 100 млн евро, «Реал» хочет уменьшить сумму
Сегодня, 18:12 Комментарии17
Слухи«Арсенал» продолжает бороться за Коутиньо
Сегодня, 17:57 Комментарии6
Слухи«Барселона» собирается продать Нето, заменив его Пеньей
Сегодня, 17:49 Комментарии5
Слухи«Бавария» сразится с ПСЖ за Додо
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:04
Это становится похожим на сериал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:01
самый маловероятный вариант)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:50
100% он станет летом игроком Барсы и мы довольны и Апсни тоже.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:36
В мире 2 проблемы, Неймар и Пандемия 😂😂
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:30
Пока договорятся, Неймар уже состарится.
wigbor
wigbor
сегодня в 18:21
Похоже, этого никогда не будет.
Eddja
Eddja
сегодня в 18:09
Даже так.
На посошок
На посошок
сегодня в 17:51
Месси сделает его любимой женой, аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100