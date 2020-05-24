«Барселона» сможет вернуть Неймара, если договорится об обмене с ПСЖ

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сегодня, 17:51

«Барселона» продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Неймаром, утверждает Sport.es.

Каталонцам будет очень сложно напрямую приобрести футболиста, поскольку они собираются потратить большую сумму на покупку нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Впрочем, издание сообщает, что в этом году у «Барселоны» шансов вернуть бразильца даже больше, чем в прошлом, но единственный способ это сделать — договориться об обмене игроками с парижанами. Главный кандидат на эту роль — нападающий . Окончательное решение по Неймару будет принято в июле.