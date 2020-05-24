«Ювентус» и «Интер» отказались от покупки Видаля

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сегодня, 16:19

По информации CalcioMercato, «Ювентус» и «Интер» прекратят работу над трансфером полузащитника «Барселоны» .

За последние месяцы в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к 33-летнему чилийцу со стороны топ-клубов Серии А.

Однако источник сообщает, что возраст игрока и вероятные требования к зарплате означают, что ни одна из сторон не видит смысла приобретать игрока, хотя главный тренер «Интера» Антонио Конте настаивал на подписании Артуро.

Недавно и сам Видаль признался, что не хочет покидать каталонский клуб.