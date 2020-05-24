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«Ювентус» и «Интер» отказались от покупки Видаля

сегодня, 16:19

По информации CalcioMercato, «Ювентус» и «Интер» прекратят работу над трансфером полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

За последние месяцы в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к 33-летнему чилийцу со стороны топ-клубов Серии А.

Однако источник сообщает, что возраст игрока и вероятные требования к зарплате означают, что ни одна из сторон не видит смысла приобретать игрока, хотя главный тренер «Интера» Антонио Конте настаивал на подписании Артуро.

Недавно и сам Видаль признался, что не хочет покидать каталонский клуб.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:51
Заднюю включили.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:48
Потому что латиносы в 33 заканчивают играть.
Prichal
Prichal
сегодня в 17:14
Нафиг нужен этот пенсионер.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:13
списан за ненадобностью)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:46
Старикан никому не нужен.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:40
Ему и в Барсе на скамейке не плохо.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:21
Видаль, Артур и Ракитич не хотят уходить из «Барселоны»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:20
Наверно дорого продавали...
Fendan
Fendan
сегодня в 16:20
Наверное, это мудро.
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