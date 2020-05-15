Арабский фонд может купить «Рому» вместо «Ньюкасла»

По информации источника, сделка по покупке «Ньюкасла» наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом может сорваться.
Напомним, что ранее была выявлена связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением, которое показывает различные спортивные события нелегально, в том числе чемпионат Англии по футболу. АПЛ может отменить эту сделку.
Президент «Ромы» Джеймс Палотта связался с принцем Саудовской Аравии, чтобы тот приобрел римский клуб. Ради этого Палотта воспользовался услугами крупнейшего инвестиционного фонда Goldman Sachs.
десяток звёздных футболистов уже готовились к переезду в Ньюкасл ... как теперь жить ?!
десяток звёздных футболистов уже готовились к переезду в Ньюкасл ... как теперь жить ?!
Арабский шейх Мансур, заинтересовался российским футбольным рынком. Сообщается, что уже провели предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ
Арабский шейх Мансур, заинтересовался российским футбольным рынком. Сообщается, что уже провели предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ