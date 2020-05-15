Арабский фонд может купить «Рому» вместо «Ньюкасла»

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вчера, 08:05

По информации источника, сделка по покупке «Ньюкасла» наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом может сорваться.

Напомним, что ранее была выявлена связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением, которое показывает различные спортивные события нелегально, в том числе чемпионат Англии по футболу. АПЛ может отменить эту сделку.

Президент «Ромы» Джеймс Палотта связался с принцем Саудовской Аравии, чтобы тот приобрел римский клуб. Ради этого Палотта воспользовался услугами крупнейшего инвестиционного фонда Goldman Sachs.