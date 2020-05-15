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Арабский фонд может купить «Рому» вместо «Ньюкасла»

вчера, 08:05

По информации источника, сделка по покупке «Ньюкасла» наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом может сорваться.

Напомним, что ранее была выявлена связь между саудовским правительством и доморощенным пиратским телевидением, которое показывает различные спортивные события нелегально, в том числе чемпионат Англии по футболу. АПЛ может отменить эту сделку.

Президент «Ромы» Джеймс Палотта связался с принцем Саудовской Аравии, чтобы тот приобрел римский клуб. Ради этого Палотта воспользовался услугами крупнейшего инвестиционного фонда Goldman Sachs.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:16
Никого они не купят)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:27
Как так. Уже многие звезды должны быть там. Да и Неймар, Погба, Мбаппе думали уже о высоких зарплатах в Ньюкасле))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:26
))))
juvenale
juvenale
вчера в 12:17
Надеюсь правда,пусть лучше Италии будет
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 10:50
Лучше Ньюкасл купить, чем Рому
112910415
112910415
вчера в 10:35
нельзя же так !
десяток звёздных футболистов уже готовились к переезду в Ньюкасл ... как теперь жить ?!
galem72
galem72 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 10:20
Думаю, на этом ресурсе всем откровенно по на возможных новых богатых хозяев Сорок. Так что зря ты так раздухарился. ))
galem72
galem72
вчера в 10:10
Таблоидам пора перепечатывать заголовки для громких трансферов в Рим. ))
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:53, ред.
Скоро и в Росси купят шейхи.

Арабский шейх Мансур, заинтересовался российским футбольным рынком. Сообщается, что уже провели предварительные переговоры с одним из клубов РПЛ
LOpp
LOpp ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:10
Почему-то в России клубы не покупают. Видимо не выгодно.
DXTK
DXTK
вчера в 08:53, ред.
ну что прокатили))))) раскатали тут все губу))))) уже начали короновать ньюкасл))))) дрим тимы и трансферные сделки проворачивать))))) тренеров назначать))))) ....... а принц просто решил всех поиметь информационно наобещав, а простачки поверили)))))
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:50
300 лямов. Это всего лишь чуть чуть дороже чем Неймар!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:49
Арабы скоро выкупят всю Европу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:40
Впечатление, что саудитам всё равно, что покупать, лишь бы былО...
LаLiga
LаLiga
вчера в 08:39
всё продаётся, всё покупается.
ДСА
ДСА
вчера в 08:28
Ньюкасл хотели загнать шейхам по завышенной цене.
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
вчера в 08:12
Действуйте!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:11
есть деньги пусть помогают
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