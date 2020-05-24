Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

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сегодня, 19:44

Стали известны новые подробности переговоров о возможном слиянии «Химок» и «Родины».

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.

Ломакин потребовал полного контроля над клубом, но властей это не устроило. Некая букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но и это предложение правительство области тоже отвергло.