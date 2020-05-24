Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

Стали известны новые подробности переговоров о возможном слиянии «Химок» и «Родины».
Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.
Ломакин потребовал полного контроля над клубом, но властей это не устроило. Некая букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но и это предложение правительство области тоже отвергло.
К примеру, счёта 3-2, 4-1, 5-0 попадают под это правило.
К примеру, счёта 3-2, 4-1, 5-0 попадают под это правило.
- за угаданный точный счет в которой забито более 4 мячей — 2000.
Более 4 мячей - это в сумме или забитые одной командой? К примеру, счёт 3-2 попадёт под это правило, нет?
- за угаданный точный счет в которой забито более 4 мячей — 2000.
Более 4 мячей - это в сумме или забитые одной командой? К примеру, счёт 3-2 попадёт под это правило, нет?
Добрый вечер! Если не секрет, попал ли я в эту группу, или в неё берут без ограничения в количестве? Только вчера определился...
Добрый вечер! Если не секрет, попал ли я в эту группу, или в неё берут без ограничения в количестве? Только вчера определился...
И, кстати, она уже несколько дней как набралась.
И, кстати, она уже несколько дней как набралась.