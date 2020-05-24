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Слияние «Химок» и «Родины» может сорваться

сегодня, 19:44

Стали известны новые подробности переговоров о возможном слиянии «Химок» и «Родины».

Сообщается, что правительство Московской области отклонило предложение о финансировании клуба от владельца Fix Price Сергея Ломакина.

Ломакин потребовал полного контроля над клубом, но властей это не устроило. Некая букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но и это предложение правительство области тоже отвергло.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:38
когда в товарищах согласья нет ...
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:54, ред.
В сумме более 4 мячей.
К примеру, счёта 3-2, 4-1, 5-0 попадают под это правило.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 20:49
Хорошо, спасибо! И ещё одно маленькое уточнение вот по этому пункту:
- за угаданный точный счет в которой забито более 4 мячей — 2000.

Более 4 мячей - это в сумме или забитые одной командой? К примеру, счёт 3-2 попадёт под это правило, нет?
Mikki
Mikki ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:37
Добрый! Если выбрали, значит попали. Когда будет потолок - выбор пропадет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 20:32
И, кстати, она уже несколько дней как набралась...

Добрый вечер! Если не секрет, попал ли я в эту группу, или в неё берут без ограничения в количестве? Только вчера определился...
Mikki
Mikki ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:21, ред.
Никто не говорит, что должны. Вы мне упорно предлагаете урезать очки и кэфы - вот она группа, где в 4 раза меньше ставка и вообще нет коэфов. Что опять-то не так? Вас уже об этом спрашивает несколько человек, не только я. Мне-то пофигу, в какой вы группе будете играть, только уж сами определитесь, чего так упорно добиваетесь. Нормально общались же.

И, кстати, она уже несколько дней как набралась.
Danrog
Danrog
сегодня в 20:15
Очередная афера срывается.
Q-J-G
Q-J-G ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:59
Шкурные вопросы, скорее решаешь ты, играя за футболки, я пытаюсь решать вопросы, за чистоту КП.
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 19:55
Почему я должен играть там, где интересно shlomo?! Только потому, что там нет достаточного количества участников конкурса? Для меня эта группа не представляет интереса, как и для многих других участников КП, судя по тому, что никак не могут набрать достаточное количество участников... Анатолию нравится, пусть играет, удачи ему!....
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 19:47
С Родиной не сливаются. Родину любят. гыгыгы
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