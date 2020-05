Вернер оформил хет-трик в обоих матчах против «Майнца» в текущем сезоне

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в гостевой встрече 27-го тура Бундеслиги.

Нападающий «быков» забил три мяча в этой игре. В матче первого круга между этими соперниками, который закончился победой «Лейпцига» 8:0, 24-летний игрок также оформил хет-трик. Таким образом, Вернер стал первым футболистом в чемпионате Германии в XXI веке, кто смог оформить хет-трик в каждой из двух встреч с одним соперником.

Ранее такое же удавалось только трем игрокам в истории Бундеслиги: нападающему дортмундской «Боруссии» Лотару Эммериху в сезоне 1965/1966 в играх с менхенгладбахской «Боруссией», форварду «Баварии» Герду Мюллеру в сезоне 1973/1974 в матчах с «Шальке» и в сезоне 1974/1975 в поединках с «Фортуной», а также нападающему «Байера» в сезоне 1998/1999 во встречах с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

