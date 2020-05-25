Форвард «Спартака» Руденко: «Не исключаю свой отъезд в зарубежную лигу»

Нападающий «Спартака» , выступавший в нынешнем сезоне в первенстве ФНЛ за вторую команду «красно-белых» и «Торпедо», поделился мнением о пандемии и сообщил о ближайших целях.

Если не принимать во внимание историю с эпидемией и тем, что чемпионат остался не доигран из-за этой ситуации, то сезон для меня получился неплохим. Назвал бы его даже удачным, если бы смог дебютировать в РПЛ , но пока этого не произошло. Осенью получалось забивать за «Спартак-2», потом ушёл в аренду в «Торпедо», тоже сразу забил. Конечно, это радовало и добавляло позитивных эмоций.

Но на самом деле я просто старался профессионально делать свою работу и доказывал, что имею право хотя бы на шанс в главной команде «Спартака». Самый запоминающийся матч сезона? Наверное, это игра в октябре на «Открытии Арене» за «Спартак-2» против «Торпедо». Тогда получилось забить и отдать голевую передачу, плюс для меня это был 100-й матч в ФНЛ . Перед игрой вручили символическую футболку, было приятно.

Также считаю важным, что, уйдя в аренду в «Торпедо», сразу забил в первой же игре за них. Это было в Курске в матче против «Авангарда». Кстати, любопытно, что осеннюю часть заканчивали встречей с тем же Курском, когда я ещё был в «Спартаке-2», тогда тоже удалось отличиться. То есть получается, помог против «Авангарда» и спартаковцам, и «Торпедо».

Как провёл самоизоляцию? Был у себя в деревне, с родителями и девушкой. За последние 8 лет это было самое долгое время, которое удалось провести дома. Поэтому можно сказать, наслаждался моментом. Часто ходил на рыбалку. Поймал рекордное количество щук. Думаю, штук 50 точно было. Каким видится будущее и следующий сезон? Это непростой вопрос. Понимаете, я вырос в академии «Спартака», для меня это не пустой звук. Поэтому, конечно, хочется сыграть в главной команде.

«Спартак», безусловно, приоритет номер один, однако тут не всё зависит от меня. В ФНЛ , как я уже сказал, провёл больше 100 матчей, имею там неплохую личную статистику. Для меня очень важно прогрессировать и развиваться, а не топтаться на одном месте. Всё время стараюсь двигаться вперёд. Поэтому я бы сказал так: мне нужно дебютировать в РПЛ .

В этой связи особенно обидно, что не получилось доиграть чемпионат, потому что с «Торпедо» у нас были все шансы занять одно из двух первых мест. В то же время не стал бы исключать и свой отъезд в зарубежный чемпионат. Пусть пока это будет не топ-лига, главное для меня — регулярно играть и помогать команде.