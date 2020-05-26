Полузащитник «Урала» ведет переговоры о переходе в «Фулхэм»

Полузащитник «Урала» может продолжить карьеру в Англии.

Камерунский хавбек рассказал о своих переговорах с «Фулхэмом».

Они [«Фулхэм»] связались с моим агентом. Но мы должны набраться терпения, потому что в мире сейчас происходит много всего. Команды не могут принимать решения очень быстро, им нужно время. Они должны точно знать, кто из футболистов покинет клуб. Надеюсь, скоро всё решится благодаря моему агенту, и мы сможем найти интересный вариант.

Я знаю «Фулхэм». У меня есть друзья, которые играют в этом клубе. Надеюсь, скоро будет что-то конкретное, но нам нужно подождать. Я думаю, что мы сможем подписать контракт.

Мой любимый клуб — это «Челси». Макелеле и Эссьен — это те игроки, которым я старался подражать. Я болею за «Челси» со времен их выступления за клуб.