ГлавнаяНовости

Полузащитник «Урала» ведет переговоры о переходе в «Фулхэм»

сегодня, 18:25

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль может продолжить карьеру в Англии.

Камерунский хавбек рассказал о своих переговорах с «Фулхэмом».

Они [«Фулхэм»] связались с моим агентом. Но мы должны набраться терпения, потому что в мире сейчас происходит много всего. Команды не могут принимать решения очень быстро, им нужно время. Они должны точно знать, кто из футболистов покинет клуб. Надеюсь, скоро всё решится благодаря моему агенту, и мы сможем найти интересный вариант.

Я знаю «Фулхэм». У меня есть друзья, которые играют в этом клубе. Надеюсь, скоро будет что-то конкретное, но нам нужно подождать. Я думаю, что мы сможем подписать контракт.

Мой любимый клуб — это «Челси». Макелеле и Эссьен — это те игроки, которым я старался подражать. Я болею за «Челси» со времен их выступления за клуб.

Все новости
Слухи«Локомотив» может заплатить 3,5 млн евро за Баделя
Сегодня, 18:35 Комментарии6
Слухи«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе
Сегодня, 14:38 Комментарии12
Нидерландский журналист: «Я бы посоветовал ван Бергену перейти в „Зенит“»
Сегодня, 14:10 Комментарии9
СлухиЧерчесов рассматривал кандидатуру Левена для сборной России
Сегодня, 05:39 Комментарии11
Агент: «Левеном интересовался „Спартак“, но Эдуард не собирался в Россию»
Сегодня, 03:51 Комментарии8
Комличенко: «Мной интересовалась „Славия“, но я не хотел аренду с выкупом»
Сегодня, 02:32 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:57
кто же так шутит))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:56
Наверное достоин...
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 18:51
Лучше переходить, пока есть такая возможность, тем более, Фулхэм имеет хорошие шансы вернуться в Премьер-лигу.
Columb
Columb
сегодня в 18:35
Удачи!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:32
А как он собрался в Англию, если у него всего 3 игры за сборную с 2017 года?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:26
Совсем недавно, с Фулхэмом вел переговоры один нападающий из ЦСКА
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 18:26
Даже с Урала в Англию берут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100