ГлавнаяНовости

Черчесов рассматривал кандидатуру Левена для сборной России

сегодня, 05:39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривал полузащитника «Аугсбурга» Эдуарда Левена в качестве кандидата в национальную команду, утверждает источник.

В 2018 году Черчесов посетил матч чемпионата Германии с участием хавбека и провёл встречу с Левеном, чтобы обсудить возможность его привлечения в сборную России.

«У нас была очень хорошая встреча, но никаких деталей мы не обсуждали», — подчеркнул агент футболиста Николай Гидо.

Отмечается, что резюме Черчесова по немецкому игроку с российскими корнями было следующим:

Левен – перспективный футболист, и в будущем может стать кандидатом в национальную команду.

Николай Гидо также рассказал, как к его клиенту проявлял интерес московский «Спартак».

Все новости
Агент: «Левеном интересовался „Спартак“, но Эдуард не собирался в Россию»
Сегодня, 03:51 Комментарии6
Комличенко: «Мной интересовалась „Славия“, но я не хотел аренду с выкупом»
Сегодня, 02:32 Комментарии4
Коронавирус помешал Кака перейти из «Крузейро» в ЦСКА
Вчера, 22:58 Комментарии21
СлухиДеспотович не соглашается на предложения ЦСКА и «Ростова»
24 мая Комментарии51
После Бано и Рака. Защитники для «Зенита»
23 маяСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
СлухиСагитов и Гаджибеков покидают «Нижний Новгород»
23 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:58
пропадём без него, факт ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Что за мода пришла тащить в сборную кого не попадя? А началось всё с космонаФта...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:48
Да и Лёв приглашает его в сборную.
7ju2b7jzs7rh
7ju2b7jzs7rh
сегодня в 05:41
И без него немцев хватало
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100