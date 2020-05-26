Черчесов рассматривал кандидатуру Левена для сборной России

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сегодня, 05:39

Главный тренер сборной России рассматривал полузащитника «Аугсбурга» в качестве кандидата в национальную команду, утверждает источник.

В 2018 году Черчесов посетил матч чемпионата Германии с участием хавбека и провёл встречу с Левеном, чтобы обсудить возможность его привлечения в сборную России.

«У нас была очень хорошая встреча, но никаких деталей мы не обсуждали», — подчеркнул агент футболиста Николай Гидо.

Отмечается, что резюме Черчесова по немецкому игроку с российскими корнями было следующим:

Левен – перспективный футболист, и в будущем может стать кандидатом в национальную команду.

Николай Гидо также рассказал, как к его клиенту проявлял интерес московский «Спартак».