Черчесов рассматривал кандидатуру Левена для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривал полузащитника «Аугсбурга» Эдуарда Левена в качестве кандидата в национальную команду, утверждает источник.
В 2018 году Черчесов посетил матч чемпионата Германии с участием хавбека и провёл встречу с Левеном, чтобы обсудить возможность его привлечения в сборную России.
«У нас была очень хорошая встреча, но никаких деталей мы не обсуждали», — подчеркнул агент футболиста Николай Гидо.
Отмечается, что резюме Черчесова по немецкому игроку с российскими корнями было следующим:
Левен – перспективный футболист, и в будущем может стать кандидатом в национальную команду.
Николай Гидо также рассказал, как к его клиенту проявлял интерес московский «Спартак».