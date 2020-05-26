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Агент: «Левеном интересовался „Спартак“, но Эдуард не собирался в Россию»

сегодня, 03:51

Николай Гидо, агент полузащитника «Аугсбурга» Эдуарда Левена, подтвердил, что его клиентом в прошлом интересовался московский «Спартак».

— Эдуард забил шикарный гол в матче с «Шальке». Правда, что сначала осенью 2017 года, а потом и в 2018-м, были разговоры о его возможном переходе в «Спартак»?

— Да, разговоры были, но сам игрок никогда не был заинтересован в переезде в Россию. Левин хочет остаться в Германии и развиваться здесь. «Спартак» действительно серьёзно интересовался Эдуардом, но они не сделали нам конкретного предложения. Это был, как говорится, короткий интерес.

— По нашей информации, за Левена потребовали 15 млн евро. Это так?

— Нет, мы никогда не общались по поводу денег.

— Левен когда-нибудь думал о переезде в Россию?

— У него был разговор с главным тренером сборной Германии. Йоахим Лёв знает про нашего игрока, следит за ним. Эдуард уже вызывался в немецкую молодёжку. Действительно, его родители родились в России. Но у него нет связи с этой страной, парень не очень хорошо говорит по-русски. Я не замечал, чтобы его тянуло в Россию, его с ней ничего не связывает.

— Вы можете себе представить Левена в топ-клубе РПЛ? В «Зените», например.

— На данный момент у него контракт с «Гертой». Эдуард играет в «Аугсбурге» на правах аренды и не думает никуда уезжать. В Германии только что закончился карантин, и практически никто не говорит о трансферах. Сейчас главная проблема – коронавирус, поэтому никаких мыслей о переезде у Левена нет.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:14
Надо парню подсказать, чтобы он забыл слово спартак иначе беда.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:08
Ему и там норм
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:42
Ладно в Россию, но не в Спартак же...
mvgkhtvm2w4p
mvgkhtvm2w4p
сегодня в 04:11
Это его проблемы
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