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Моуриньо попросил руководство «Тоттенхэма» подписать Морона

сегодня, 22:01

«Тоттенхэм» намерен приобрести нападающего «Бетиса» Лоренцо Морона в ближайшее трансферное окно. Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо попросил руководство клуба подписать этого игрока. Вероятно, «Бетис» потребует за Морона 25 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на TodoFichajes. Указывается, что на форварда «Бетиса» также претендует «Милан».

Отметим, ранее стало известно, что «Тоттенхэм» может усилить атаку другим игроком. Сообщалось, что лондонцы намерены оформить трансфер форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:13
значит верит в него)) нужно брать))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:11
Чувствую что руководство Тоттенхэма отправит Моура тренировать Бетис.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:08
Маур попросил, Маур получит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:01
А надо ли?
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