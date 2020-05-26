Моуриньо попросил руководство «Тоттенхэма» подписать Морона

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сегодня, 22:01

«Тоттенхэм» намерен приобрести нападающего «Бетиса» в ближайшее трансферное окно. Главный тренер «шпор» попросил руководство клуба подписать этого игрока. Вероятно, «Бетис» потребует за Морона 25 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на TodoFichajes. Указывается, что на форварда «Бетиса» также претендует «Милан».

Отметим, ранее стало известно, что «Тоттенхэм» может усилить атаку другим игроком. Сообщалось, что лондонцы намерены оформить трансфер форварда «Наполи» Аркадиуша Милика.