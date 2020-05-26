«Вольфсбруг» разгромил «Байер» и закрепился в зоне Лиги Европы

«Вольфсбург» разгромил «Байер» в матче 28-го тура Бундеслиги.
«Волки» закрепились на 6-й позиции в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Фармацевты» занимают пятое место (53 очка).
Леверкузен, стадион Бай-Арена
Байер — Вольфсбург 1:4 (0:1)
Голы: Баумгартлингер 86 — Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 68, Понграчич 75
«Байер»: Градецки, Вайзер (Баумгартлингер 46), Бендер (Драгович 46), Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио 65), Беллараби (Вирц 46), Амири, Диаби (Бэйли 74), Хаверц
Главный тренер: Бош Петер.
«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе 83), Русийон, Штеффен (Мармуш 76), Шлагер, Арнольд, Сантос Са, Брекало (Гинчек 65), Вегхорст
Главный тренер: Глазнер Оливер.
Предупреждения: Демирбай 29, Сантос Са 32, Баумгартлингер 63, Диаби 67, Гинчек 67, Кастелс 71
Судья: Шлагер Даниэль.
Напомним, что ранее «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию».