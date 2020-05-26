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«Вольфсбруг» разгромил «Байер» и закрепился в зоне Лиги Европы

сегодня, 23:25
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 4Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Вольфсбург» разгромил «Байер» в матче 28-го тура Бундеслиги.

«Волки» закрепились на 6-й позиции в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Фармацевты» занимают пятое место (53 очка).

Леверкузен, стадион Бай-Арена

Байер — Вольфсбург 1:4 (0:1)
Голы: Баумгартлингер 86 — Понграчич 43, Арнольд 64, Штеффен 68, Понграчич 75

«Байер»: Градецки, Вайзер (Баумгартлингер 46), Бендер (Драгович 46), Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Аларио 65), Беллараби (Вирц 46), Амири, Диаби (Бэйли 74), Хаверц
Главный тренер: Бош Петер.

«Вольфсбург»: Кастелс, Мбабу, Понграчич, Брукс (Кнохе 83), Русийон, Штеффен (Мармуш 76), Шлагер, Арнольд, Сантос Са, Брекало (Гинчек 65), Вегхорст
Главный тренер: Глазнер Оливер.

Предупреждения: Демирбай 29, Сантос Са 32, Баумгартлингер 63, Диаби 67, Гинчек 67, Кастелс 71

Судья: Шлагер Даниэль.

Напомним, что ранее «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:29
кто бы мог подумать))
Hertha Berlin
Hertha Berlin
сегодня в 23:27
Нежданьчик.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 23:25
Неожиданный результат. Гыгыгы
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