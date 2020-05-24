«Лейпциг» разгромил «Майнц»

«Лейпциг» на выезде легко обыграл «Майнц» в матче 27-го тура Бундеслиги.
«Лейпциг» (54) занимает 3-е место, «Майнц» (27) расположился на 15-й строчке.
Майнц, стадион Опель Арена
«Майнц» — «РБ Лейпциг» 0:5 (0:3)
Голы: Вернер 11, Поульсен 23, Забитцер 36, Вернер 48, Вернер 75
«Майнц»: Мюллер, Сент-Джаст, Брума (Матета 46), Ниакате, Ридле, Фернандеш (Латца 74), Кунде (Баррейро Мартинс 61), Кариколь, Бутьюс (Авонийи 61), Онисиво (Озтюнали 74), Квайсон
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Лаймер (Мукиеле 42), Клостерманн, Упамекано (Орбан 60), Хальстенберг, Ольмо, Забитцер (Адамс 60), Кампль (Вольф 70), Нкунку (Лукман 70), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Забитцер 13, Упамекано 17, Кунде 20, Брума 31, Вернер 35, Сент-Джаст 79
Судья: Шмидт Маркус.
В другом матче этого тура «Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих.