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«Лейпциг» разгромил «Майнц»

сегодня, 18:24
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц0 : 5Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» на выезде легко обыграл «Майнц» в матче 27-го тура Бундеслиги.

«Лейпциг» (54) занимает 3-е место, «Майнц» (27) расположился на 15-й строчке.

Майнц, стадион Опель Арена

«Майнц» — «РБ Лейпциг» 0:5 (0:3)
Голы: Вернер 11, Поульсен 23, Забитцер 36, Вернер 48, Вернер 75

«Майнц»: Мюллер, Сент-Джаст, Брума (Матета 46), Ниакате, Ридле, Фернандеш (Латца 74), Кунде (Баррейро Мартинс 61), Кариколь, Бутьюс (Авонийи 61), Онисиво (Озтюнали 74), Квайсон
Главный тренер: Байерлорцер Ахим.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Лаймер (Мукиеле 42), Клостерманн, Упамекано (Орбан 60), Хальстенберг, Ольмо, Забитцер (Адамс 60), Кампль (Вольф 70), Нкунку (Лукман 70), Поульсен, Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Забитцер 13, Упамекано 17, Кунде 20, Брума 31, Вернер 35, Сент-Джаст 79

Судья: Шмидт Маркус.

В другом матче этого тура «Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:51
Майнц наппомнил зенит
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:45
РБ нынче силён. Разгромили как Зенит Спартак. Гыгыгы
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 18:40
С победой!
Брулин
Брулин
сегодня в 18:31
Норм катка за лучшего снайпера Бундеслиги. А в Европе ещё и Иммобиле за Золотую бутсу.
Bikzon
Bikzon
сегодня в 18:28
Как Лудогорец цска.
Columb
Columb
сегодня в 18:26
Красиво.
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 18:25
Не удивительно!
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 18:25
Лейпциг с крупной победой!
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