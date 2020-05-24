«Кельн» сыграл вничью с «Фортуной», уступая в два мяча до 88-й минуты

«Кельн» в домашнем поединке 27-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Фортуной». «Козлы» (34 очка) располагаются на десятом месте в турнирной таблице, дюссельдорфцы (24 балла) — шестнадцатые.
Кельн, стадион Рейн Энерги
«Кельн» — «Фортуна» 2:2 (0:1)
Голы: Модест 88, Кордоба 90+1 - Караман 41, Томми 61
Нереализованный пенальти: Ут 59
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ (Мере 59), Борно, Ляйстнер (Теродде 90), Каттербах (Модест 60), Шкири, Хектор, Кайнц (Реджбекай 80), Ут, Якобс (Дрекслер 60), Кордоба
Главный тренер: Гиздол Маркус.
«Фортуна»: Кастенмайер, Циммерманн, Йоргенсен Занка, Хоффманн, Гиссельманн, Моралес, Бодзек (Соботтка 73), Штегер (Нуху 80), Скржыбски (Циммер 62), Караман (Хеннингс 73), Томми (Финк 80)
Главный тренер: Рёслер Уве.
Судья: Кортус Беньямин.
Предупреждение: Соботтка 90+4
В другой игре дня «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц».