ГлавнаяНовости

«Кельн» сыграл вничью с «Фортуной», уступая в два мяча до 88-й минуты

сегодня, 20:54
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн2 : 2Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

«Кельн» в домашнем поединке 27-го тура Бундеслиги сыграл вничью с «Фортуной». «Козлы» (34 очка) располагаются на десятом месте в турнирной таблице, дюссельдорфцы (24 балла) — шестнадцатые.

Кельн, стадион Рейн Энерги

«Кельн» — «Фортуна» 2:2 (0:1)
Голы: Модест 88, Кордоба 90+1 - Караман 41, Томми 61

Нереализованный пенальти: Ут 59

«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ (Мере 59), Борно, Ляйстнер (Теродде 90), Каттербах (Модест 60), Шкири, Хектор, Кайнц (Реджбекай 80), Ут, Якобс (Дрекслер 60), Кордоба
Главный тренер: Гиздол Маркус.

«Фортуна»: Кастенмайер, Циммерманн, Йоргенсен Занка, Хоффманн, Гиссельманн, Моралес, Бодзек (Соботтка 73), Штегер (Нуху 80), Скржыбски (Циммер 62), Караман (Хеннингс 73), Томми (Финк 80)
Главный тренер: Рёслер Уве.

Судья: Кортус Беньямин.

Предупреждение: Соботтка 90+4

В другой игре дня «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц».

Все новости
«Бавария» и «Боруссия» Д снова победили. Итоги 27-го тура Бундеслиги
Сегодня, 20:58 Комментарии4
БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и стал обладателем Кубка Беларуси
Сегодня, 19:36 Комментарии9
«Лейпциг» разгромил «Майнц»
Сегодня, 18:24 Комментарии11
«Шальке» на своём поле с разгромом уступил «Аугсбургу»
Сегодня, 16:22 ВидеоКомментарии24
«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью
Вчера, 22:20 Комментарии12
«Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих
Вчера, 21:23 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:46
футбол - это круто !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:24
Я думал победят без проблем.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:09
Лихо закрученный сюжет матча в Кельне, который, на мой взгляд, превзошел качество игры.
Yurza
Yurza
сегодня в 21:09
От души поиграли.
berda2003
berda2003
сегодня в 21:02
вот тебе и козлы, фортуна оказалась на их стороне, смешно...
drug01
drug01
сегодня в 20:58
Боевая ничья
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:58
Ждал победы хозяев ,но что-то сегодня не в своей тарелке Кельн ,но свое отыграли ,не проиграли,матч в целом хороший был!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:58
Железная воля у козлов ;)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:56
Еле отыгрались козлы
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 20:56, ред.
Я хочу Вас пригласить в группу!!!!....я пропускаю Ваше высказывание...."Почему я должен играть там, где интересно shlomo?! "......Ради Бога играйте где Вам выгодно.....
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:56
понравилось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100