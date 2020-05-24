ГлавнаяНовости

«Бавария» и «Боруссия» Д снова победили. Итоги 27-го тура Бундеслиги

сегодня, 20:58

Завершился 27-й тур чемпионата Германии.

«Герта» — «Унион» 4:0
Голы: Ибишевич Ведад 51, Люкебакио Доди 52, Кунья Матеус 61, Бойата Дедрик 77

«Боруссия» — «Байер» 1:3
Голы: Тюрам Маркус 52 — Хаверц Кай 7, Хаверц Кай 58 (пенальти), Бендер Свен 81

«Вольфсбург» — «Боруссия» 0:2
Голы: Геррейру Рафаэль 32, Хакими Ашраф 78

«Фрайбург» — «Вердер» 0:1
Гол: Биттенкурт Леонардо 19

«Падерборн» — «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Србены Деннис 9 — Сков Роберт 4

«Бавария» — «Айнтрахт» 5:2
Голы: Горецка Леон 17, Мюллер Томас 41, Левандовски Роберт 46, Дэвис Альфонсо 61, Хинтереггер Мартин 74 (автогол) — Хинтереггер Мартин 52, Хинтереггер Мартин 55

«Шальке-04» — «Аугсбург» 0:3
Голы: Левен Эдуард 6, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль 76, Кордова Серхио 90+1

«Майнц» — «РБ Лейпциг» 0:5
Голы: Вернер Тимо 11, Поульсен Юссуф 23, Забитцер Марсель 36, Вернер Тимо 48, Вернер Тимо 75

«Кельн» — «Фортуна» 2:2
Голы: Модест Антони 88, Кордоба Йхон 90+1 — Караман Кенан 41, Томми Эрик 61

Все новости
«Кельн» сыграл вничью с «Фортуной», уступая в два мяча до 88-й минуты
Сегодня, 20:54 Комментарии11
БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и стал обладателем Кубка Беларуси
Сегодня, 19:36 Комментарии9
«Лейпциг» разгромил «Майнц»
Сегодня, 18:24 Комментарии11
«Шальке» на своём поле с разгромом уступил «Аугсбургу»
Сегодня, 16:22 ВидеоКомментарии24
«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью
Вчера, 22:20 Комментарии12
«Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих
Вчера, 21:23 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
The Bilderberg group
The Bilderberg group
сегодня в 21:57
Обе команды пока стабильно набирают очки
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 21:13, ред.
Прекращаю, жаль только понапрасну потраченное время, жаль, что не имеет никакого смысла выкладывать скрины с комм.(так как Вы уже приняли окончательное решение) о которых я говорил, что выложу в последний день КП с надеждой на то, что прочитав это - Вы, возможно бы, изменили бы некоторые правила КП... Удачи Вам, приятно было общаться... Но, увы, каждый остался при своём мнении....
На посошок
На посошок
сегодня в 21:09
Вот уж эти шмели, всё за баварией повторяют)
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 21:03
Где интересно и где выгодно-это абсолютно разные вещи, и в чём моя выгода?! Если Вы это написали... то возможно объясните, в чём выгода? Чтобы и я знал, свою выгоду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100