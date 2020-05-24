«Бавария» и «Боруссия» Д снова победили. Итоги 27-го тура Бундеслиги

Завершился 27-й тур чемпионата Германии.
«Герта» — «Унион» 4:0
Голы: Ибишевич Ведад 51, Люкебакио Доди 52, Кунья Матеус 61, Бойата Дедрик 77
«Боруссия» — «Байер» 1:3
Голы: Тюрам Маркус 52 — Хаверц Кай 7, Хаверц Кай 58 (пенальти), Бендер Свен 81
«Вольфсбург» — «Боруссия» 0:2
Голы: Геррейру Рафаэль 32, Хакими Ашраф 78
«Фрайбург» — «Вердер» 0:1
Гол: Биттенкурт Леонардо 19
«Падерборн» — «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Србены Деннис 9 — Сков Роберт 4
«Бавария» — «Айнтрахт» 5:2
Голы: Горецка Леон 17, Мюллер Томас 41, Левандовски Роберт 46, Дэвис Альфонсо 61, Хинтереггер Мартин 74 (автогол) — Хинтереггер Мартин 52, Хинтереггер Мартин 55
«Шальке-04» — «Аугсбург» 0:3
Голы: Левен Эдуард 6, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль 76, Кордова Серхио 90+1
«Майнц» — «РБ Лейпциг» 0:5
Голы: Вернер Тимо 11, Поульсен Юссуф 23, Забитцер Марсель 36, Вернер Тимо 48, Вернер Тимо 75
«Кельн» — «Фортуна» 2:2
Голы: Модест Антони 88, Кордоба Йхон 90+1 — Караман Кенан 41, Томми Эрик 61