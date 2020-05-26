«Бавария» обыграла «Боруссию» и укрепила лидерство в Бундеслиге

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 64 очка. «Шмели» занимают второе место (57 баллов).
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» — «Бавария» 0:1 (0:1)
Гол: Киммих 43
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Гетце 80), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Джан 46), Дахуд (Витсель 85), Геррейру, Азар, Брандт (Санчо 46), Холанд (Рейна 72)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 85), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес 87), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Хуммельс 13, Мюллер 66, Дахуд 67, Дэвис 74
Судья: Штилер Тобиас.
Напомним, что в прошлом туре «Бавария» и «Боруссия» победили своих соперников.
Меньше моросить нужно, а больше пахать на поле.)
Меньше моросить нужно, а больше пахать на поле.)
Болел я за Боруссию.. Но даже намеков не увидел на игру, кроме пары дальних ударов Дауда.
Болел я за Боруссию.. Но даже намеков не увидел на игру, кроме пары дальних ударов Дауда.
Будем смотреть БЛ без интриги
Будем смотреть БЛ без интриги
Тот случай, когда и чемпионат мощный, но победитель всегда один и тот же)
Тот случай, когда и чемпионат мощный, но победитель всегда один и тот же)