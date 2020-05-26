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«Бавария» обыграла «Боруссию» и укрепила лидерство в Бундеслиге

сегодня, 21:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 64 очка. «Шмели» занимают второе место (57 баллов).

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» — «Бавария» 0:1 (0:1)
Гол: Киммих 43

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Гетце 80), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Джан 46), Дахуд (Витсель 85), Геррейру, Азар, Брандт (Санчо 46), Холанд (Рейна 72)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес 85), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес 87), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Хуммельс 13, Мюллер 66, Дахуд 67, Дэвис 74

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что в прошлом туре «Бавария» и «Боруссия» победили своих соперников.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 22:01
надеюсь руководство Реала передумают на счет Холанда
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 21:56
Флик хорошую команду выстроил
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 21:52
А толку,что дома,что на выезде,всё равно пустые трибуны. Думаю при поддержке трибун БД по лучше играл во втором тайме,а так как получилось так получилось.
На посошок
На посошок
сегодня в 21:50
Много кукарекали дортмундцы, прям как интерасты в начале сезона. Аха-ха)
Меньше моросить нужно, а больше пахать на поле.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:48
Вот вам и Боруссия.. Вот вам и Халланд за которого рвут жилы якобы Реал и МЮ, вот вам и Санчо за "150 лямов и не меньше"... Вот вам Хакими, который перейдет в Реал обратно, если ему будет место гарантировано (хахахаха, при живом то Карвахале)... Дэвис был королем на фланге сегодня. Недавно была статья, что Торган Азар нынче круче брата ))) Я его на поле то и не видел сегодня. Ну и остальные. Статистика статистикой, но футболист считается классным ,когда он в важных матчах её поправляет. Расплодили Озилов в Боруссии.. .Чуть важный матчи вся команда исчезает.
Болел я за Боруссию.. Но даже намеков не увидел на игру, кроме пары дальних ударов Дауда.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:46
Есть Бавария и.............все остальные!!!!!!!
wingback
wingback
сегодня в 21:41
Гнать взашей физручину...
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:40
Игра была динамичная, но без зрителей тухло смотрится.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:39
Мюнхенцев с победой!
Nevastol
Nevastol
сегодня в 21:36
Бавария всегда!
112910415
112910415
сегодня в 21:35
вот и определились
Migelito
Migelito
сегодня в 21:32
Недолго длилась Бундеслига)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:30
Бавария хороша при Флике!
Yurza
Yurza
сегодня в 21:30
Баварию с победой!
beefs
beefs
сегодня в 21:29
от Боруссии ожидали лучшей игры
Брулин
Брулин
сегодня в 21:28
Предсказуемо.Если кто и подвинет в ближайшее время,то только Нагельсманн
DVL
DVL
сегодня в 21:28
Интриге конец. Очередное чемпионство Мюнхена. У Дортмунд очень много брака в нападений, не было привычных быстрых контратак. Жаль.
Будем смотреть БЛ без интриги
Groove000
Groove000
сегодня в 21:26, ред.
Жаль конечно. Думал, шмели упрутся хотя бы дома. А гол суперский получился
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:25
хорошая игра ))немного жаль)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:25
Чудеса)))
Тот случай, когда и чемпионат мощный, но победитель всегда один и тот же)
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 21:25
Гол украшение всего матча, Киммих одновременно красавец, но и гад, так как убил интригу в чемпе походу)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:25
По сути чемпионы.
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
сегодня в 21:24
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:23
    Баварцев с победой!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 21:23
    Против лома нет приёма. Гыгыгы
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