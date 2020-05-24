БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и стал обладателем Кубка Беларуси

БАТЭ в концовке дополнительного времени финального матча Кубка Беларуси дожал брестское «Динамо».
Минск, стадион Динамо
БАТЭ — «Динамо» 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Волков 120+1
БАТЭ: Чичкан, Филипенко (Копитович, 42), Филипович, Настич, Волков, Нехайчик (Милич, 65), Стасевич, Бага (Виллюмссон, 101), Драгун, Яблонский, Скавыш.
«Динамо»: Игнатович, Витус (Веретило, 105), Павловец, Кики, Милевский (Кривец, 106), Гордейчук (Лаптев, 70), Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук.
Предупреждения: Нойок 82, Кисляк 86, Кики 90+2, Бага 92, Копитович 104
В полуфинале БАТЭ оказался сильнее «Славии».
Ну и ковальчук... Это гоvно про76о все что можно. Гори в аду.
Ну и ковальчук... Это гоvно про76о все что можно. Гори в аду.