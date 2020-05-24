ГлавнаяНовости

БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и стал обладателем Кубка Беларуси

сегодня, 19:36
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоЗакончился в доп. время

БАТЭ в концовке дополнительного времени финального матча Кубка Беларуси дожал брестское «Динамо».

Минск, стадион Динамо

БАТЭ — «Динамо» 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Волков 120+1

БАТЭ: Чичкан, Филипенко (Копитович, 42), Филипович, Настич, Волков, Нехайчик (Милич, 65), Стасевич, Бага (Виллюмссон, 101), Драгун, Яблонский, Скавыш.

«Динамо»: Игнатович, Витус (Веретило, 105), Павловец, Кики, Милевский (Кривец, 106), Гордейчук (Лаптев, 70), Кисляк, Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук.

Предупреждения: Нойок 82, Кисляк 86, Кики 90+2, Бага 92, Копитович 104

В полуфинале БАТЭ оказался сильнее «Славии».

Все новости
«Бавария» и «Боруссия» Д снова победили. Итоги 27-го тура Бундеслиги
Сегодня, 20:58 Комментарии4
«Кельн» сыграл вничью с «Фортуной», уступая в два мяча до 88-й минуты
Сегодня, 20:54 Комментарии11
«Лейпциг» разгромил «Майнц»
Сегодня, 18:24 Комментарии11
«Шальке» на своём поле с разгромом уступил «Аугсбургу»
Сегодня, 16:22 ВидеоКомментарии24
«Витебск» и минское «Динамо» сыграли вничью
Вчера, 22:20 Комментарии12
«Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих
Вчера, 21:23 Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:28
это нужно было делать в основное время)))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 20:21
БАТЭ сильнее.
Prichal
Prichal
сегодня в 20:18
БАТЭ с победой!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:05
Поздравляем БАТЭ!
Брулин
Брулин
сегодня в 20:04
Уголовники забивают голы... Что еще ждать от страны где на конституцию на76и? захарка, волков, когда следующая ставка?:)
Ну и ковальчук... Это гоvно про76о все что можно. Гори в аду.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:03
Договорняки катает Зенит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:40
Повезло чуть-чуть в концовке.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:37
Поздравняю Бате с заслуженым трофеем! Лучшая каманда Беларуси.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:37
Договорнячком пахнуло. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100