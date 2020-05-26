Бывший вингер «Баварии» рассказал о работе под руководством .

Роббен играл под руководством испанского специалиста с 2013 по 2016 год.

Я большой поклонник Гвардиолы. Мне нравится атакующий футбол, и Пеп – большой мастер в этом деле. Он сфокусирован на атаке и контроле мяча. Каждую тренировку мы работали с мячом.

Мне это нравилось. Очень жаль, что мы так и не выигрывали Лигу чемпионов с ним. Травмы, дисквалификации или плохие решения судей привели к тому, что мы сотанавливались на стадии полуфинала.

Благодаря ему я стал еще лучше. Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире. Я многому научился у него за эти три года.