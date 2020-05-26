ГлавнаяНовости

Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

сегодня, 20:08

Бывший вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

Роббен играл под руководством испанского специалиста с 2013 по 2016 год.

Я большой поклонник Гвардиолы. Мне нравится атакующий футбол, и Пеп – большой мастер в этом деле. Он сфокусирован на атаке и контроле мяча. Каждую тренировку мы работали с мячом.

Мне это нравилось. Очень жаль, что мы так и не выигрывали Лигу чемпионов с ним. Травмы, дисквалификации или плохие решения судей привели к тому, что мы сотанавливались на стадии полуфинала.

Благодаря ему я стал еще лучше. Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире. Я многому научился у него за эти три года.

Ранее появились слухи о том, что Роббен может возобновить карьеру игрока.

Все новости
Бэйл: «Многим не нравится, что я играю в гольф»
Сегодня, 17:37 Комментарии9
Маркизио оценил возможный переход Икарди в «Ювентус»
Сегодня, 16:40 Комментарии6
Маттеус: «„Боруссия“ может выиграть чемпионат, если победит „Баварию“»
Сегодня, 15:21 Комментарии6
Кабальеро: «Вся команда поддерживает Канте»
Сегодня, 14:58 Комментарии4
Бруну Фернандеш: «Будет трудно играть без болельщиков»
Сегодня, 13:46 Комментарии6
Хислоп: «Кейн лучше Бензема»
Сегодня, 13:31 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:29
Роббен иногда чудит говорит то, что знают все.
Yurza
Yurza
сегодня в 20:27
Это так и есть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:15
один из лучших это точно))
drug01
drug01
сегодня в 20:09
Это хорошо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:09
С этим можно поспорить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100