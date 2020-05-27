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Хуммельс: «Мы должны надеяться, что „Бавария“ оступится в оставшихся играх»

сегодня, 01:01
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение команды от «Баварии» в матче 28-го тура Бундеслиги.

Это была достойная игра с нашей стороны, но нам немного не хватило. У нас были шансы, но они были недостаточно хорошими, не стопроцентными.  Это то, чего нам не хватало. Иногда в таких играх всё решается благодаря гениальным моментам — таким, как гол Киммиха.

Теперь только «Бавария» может решить, выиграет она титул или нет. Мы отстаем от них на семь очков, и всё, что мы можем сделать, это выиграть свои матчи. И мы должны надеяться, что «Бавария» трижды оступится в оставшихся шести играх.

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