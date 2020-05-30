Top.Mail.Ru
Мостовой: «Глушакову не удалось перезагрузить карьеру в „Ахмате“»

30 мая 2020, 20:11

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой не верит, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.

Мне с трудом верится в возможный приход Глушакова. По-моему, это будет большой неожиданностью. Достаточно вспомнить, с каким скандалом он уходил из «Спартака». Денис переходил в «Ахмат» перезагрузить карьеру, а в итоге грозненцы вон где находятся.

Для начала там надо доказать, что он может поднять ту команду на новый уровень. В «Спартак» вернётся любой, но у него есть контракт с «Ахматом», который нужно доработать.

ABir
ABir
31 мая 2020 в 08:54
Не будет Глушакова уже ничего перезагружать и ничего тяжелого поднимать
Nevastol
Nevastol
30 мая 2020 в 22:24
Он у свиней ее особо не загружал, в основном отдыхал и скочничал.
Nevastol
Nevastol
30 мая 2020 в 20:17
Очень много написано сегодня о бывшем капитане команды с 8-го места.
FROLL 001
FROLL 001
30 мая 2020 в 20:12
Глушаков может перезарядить баньку в Тарасовке.
Гость
