Мостовой: «Глушакову не удалось перезагрузить карьеру в „Ахмате“»

Экс-игрок «Спартака» не верит, что полузащитник «Ахмата» может вернуться в московский клуб.

Мне с трудом верится в возможный приход Глушакова. По-моему, это будет большой неожиданностью. Достаточно вспомнить, с каким скандалом он уходил из «Спартака». Денис переходил в «Ахмат» перезагрузить карьеру, а в итоге грозненцы вон где находятся.

Для начала там надо доказать, что он может поднять ту команду на новый уровень. В «Спартак» вернётся любой, но у него есть контракт с «Ахматом», который нужно доработать.