Гаджиев: «„Зенит“ принял верное решение, продлив контракт с Семаком»

Экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
«Зенит» принял верное решение. У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака. Разве что тот сезон, когда они выиграли Кубок УЕФА под руководством Дика Адвоката в 2008 году. Но в тот период наши клубы не так сильно отставали от европейских грандов. Сейчас российские команды уступают западным конкурентам в темпах развития. Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждёт творческий успех, и он обязательно будет прогрессировать как тренер.
А "Липовые" - это те кто входит в тройку богатейших клубов мира....и очень силён с Осассунами ....а четвертьфиналы и полуфиналы ЛЧ предпочитает смотреть по ТВ....)))))
А "Липовые" - это те кто входит в тройку богатейших клубов мира....и очень силён с Осассунами ....а четвертьфиналы и полуфиналы ЛЧ предпочитает смотреть по ТВ....)))))
К столетию уже анонсировали звездочку))) а в европе позоритесь...чемпионы липовые
К столетию уже анонсировали звездочку))) а в европе позоритесь...чемпионы липовые
Либо воспитывать...либо обьявления развешивать...
После отказа от уважающих себя Кумана,Хави,Почеттино,Пимьента,Аллегри.....
....хоть из баскетбола приглашай...хорошо Сетьен согласился....)))
Либо воспитывать...либо обьявления развешивать...
После отказа от уважающих себя Кумана,Хави,Почеттино,Пимьента,Аллегри.....
....хоть из баскетбола приглашай...хорошо Сетьен согласился....)))