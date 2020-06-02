Гаджиев: «„Зенит“ принял верное решение, продлив контракт с Семаком»

Экс-наставник «Анжи» прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером .

«Зенит» принял верное решение. У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака. Разве что тот сезон, когда они выиграли Кубок УЕФА под руководством Дика Адвоката в 2008 году. Но в тот период наши клубы не так сильно отставали от европейских грандов. Сейчас российские команды уступают западным конкурентам в темпах развития. Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждёт творческий успех, и он обязательно будет прогрессировать как тренер.