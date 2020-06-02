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Гаджиев: «„Зенит“ принял верное решение, продлив контракт с Семаком»

сегодня, 07:29

Экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Зенит» принял верное решение. У питерцев было много иностранных специалистов, но я не вижу большой разницы между их достижениями и достижениями Семака. Разве что тот сезон, когда они выиграли Кубок УЕФА под руководством Дика Адвоката в 2008 году. Но в тот период наши клубы не так сильно отставали от европейских грандов. Сейчас российские команды уступают западным конкурентам в темпах развития. Семак зарекомендовал себя как квалифицированный, системный и основательный специалист. Думаю, его ждёт творческий успех, и он обязательно будет прогрессировать как тренер.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 16:09
Не зазорно уступать в ЛЧ командам превосходящим тебя по составу из топ-5 чемпионатов...

А "Липовые" - это те кто входит в тройку богатейших клубов мира....и очень силён с Осассунами ....а четвертьфиналы и полуфиналы ЛЧ предпочитает смотреть по ТВ....)))))
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:55
Вам хоть Аллегри позови, вы дальше чемпионата не уедите)
К столетию уже анонсировали звездочку))) а в европе позоритесь...чемпионы липовые
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:47
А что остаётся то ???
Либо воспитывать...либо обьявления развешивать...
После отказа от уважающих себя Кумана,Хави,Почеттино,Пимьента,Аллегри.....
....хоть из баскетбола приглашай...хорошо Сетьен согласился....)))
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:37
Да Барса тренеров воспитала больше чем Зенит футболистов😂😂😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:33, ред.
Всяко лучше чем для фикции звать пляжнофутбольного бестрофейного тренера,готового играть роль тренера при Месси...ходить по бровке во время матчей и исправно посещать прессконференции....)))
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:09
Не расстраивайся. Семак хороший тренер для Зенита.😂😂😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:00
"Жалкое зрелище" в еврокубках это миллиардная Барселона,позиционирующая себя одним из сильнейших клубов мира....а по факту за 10 лет лишь раз дошедшая до финала ЛЧ.....)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:56
Если не Семак то кто?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:24
Анжи Гаджиев правильно говорит, правильно говорит. От перестановки слагаемых, сумма для судьи не поменяется. Зенит в Европе мы видели,жалкое зрелище. Что не игра, то гы-гы-гы...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:50
время покажет насколько правильное))
Mekail
Mekail
сегодня в 07:32
Все сделали правильно...
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