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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали»

сегодня, 02:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» высказался о переносе Евро-2020 на 2021 год и о риске для команды в связи с наличием в ней возрастных футболистов.

В прессе этот вопрос уже не раз возникал, а игроки прессу читают. Поэтому при личной беседе я попросил их не обращать внимания и сконцентрироваться на своей работе. Никто и никогда заранее не может предугадать. Жиркова всё отправляли и отправляли, а он в Шотландии принёс важные очки. Не хотелось бы забегать вперёд, сам до 40 играл. Почему я должен заглядывать в паспорта футболистов?

Многие после этой паузы в форму могут уже не войти. Но опыт и практика показывают, что предварительных умозаключений делать не нужно. В них потом можно заблудиться. Когда у нас всё стартует, мы аналитически и критически ко всему подойдём.

Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали. Мы стараемся смотреть глубже.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:41
Так и должно быть!!!
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