Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» высказался о переносе Евро-2020 на 2021 год и о риске для команды в связи с наличием в ней возрастных футболистов.

В прессе этот вопрос уже не раз возникал, а игроки прессу читают. Поэтому при личной беседе я попросил их не обращать внимания и сконцентрироваться на своей работе. Никто и никогда заранее не может предугадать. Жиркова всё отправляли и отправляли, а он в Шотландии принёс важные очки. Не хотелось бы забегать вперёд, сам до 40 играл. Почему я должен заглядывать в паспорта футболистов?

Многие после этой паузы в форму могут уже не войти. Но опыт и практика показывают, что предварительных умозаключений делать не нужно. В них потом можно заблудиться. Когда у нас всё стартует, мы аналитически и критически ко всему подойдём.

Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали. Мы стараемся смотреть глубже.