Колодин: «Семак – молодец. Он заслужил новый контракт»

Бывший защитник сборной России прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлил контракт с главным тренером .

Семак — молодец, провёл хорошую работу и заслужил новый контракт, значит, он всё делает правильно. Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке, так как нынешний сезон получился скомканным. Но команда точно стала играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний. Руководство «Зенита» ставит адекватные цели, они всегда бьются только за высокие места, не за выживание же им бороться.