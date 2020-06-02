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Колодин: «Семак – молодец. Он заслужил новый контракт»

сегодня, 03:31

Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Семак — молодец, провёл хорошую работу и заслужил новый контракт, значит, он всё делает правильно. Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке, так как нынешний сезон получился скомканным. Но команда точно стала играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний. Руководство «Зенита» ставит адекватные цели, они всегда бьются только за высокие места, не за выживание же им бороться.

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LOpp
LOpp
сегодня в 03:54
Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке..

Не важно прогрессирует ли Зенит, главное что Семак молодец.
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