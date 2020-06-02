Колодин: «Семак – молодец. Он заслужил новый контракт»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Семак — молодец, провёл хорошую работу и заслужил новый контракт, значит, он всё делает правильно. Сложно сказать, прогрессирует ли «Зенит» при Семаке, так как нынешний сезон получился скомканным. Но команда точно стала играть увереннее, нет всяких шатаний-болтаний. Руководство «Зенита» ставит адекватные цели, они всегда бьются только за высокие места, не за выживание же им бороться.
Не важно прогрессирует ли Зенит, главное что Семак молодец.
Не важно прогрессирует ли Зенит, главное что Семак молодец.