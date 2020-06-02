Черчесов о коронавирусе: «По-моему, страна отработала на хорошую оценку»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» высказался относительно возобновления РПЛ и ситуации с коронавирусом в стране.

— Формат возобновления РПЛ для вас правильный?

— В нестандартной ситуации, в которую мы попали, не может быть стандартных решений. Обратите внимание на другие футбольные страны: нигде не было все плавно. Кто-то недоволен, где-то кто-то не может играть… Многие не видят, какая работа идёт. РФС и РПЛ считали каждый день. В моей компетенции как тренера было подсказать: могут или не могут футболисты восстановиться. С Алаевым из РФС и Савиным из РПЛ постоянно были на связи. Обсуждали, почему рестарт 21-го числа, чтобы Кубок сыграли, чтобы следующий сезон начать… Много вопросов, но надо как есть принять эту нестандартную ситуацию и выйти из неё максимально безболезненно. По-моему, на сегодняшний день нам это удаётся. И вот те 10% зрителей, которые сейчас просчитываются… В этом плане мы будем первые. Рекорды ставить не хотим, но дать вот эту возможность, думаю, хорошее решение.

Если бы меня спросили, хочу ли я сидеть дома, отвечу: «Нет». Но есть ещё слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» в этой ситуации наша страна, глядя на другие страны, справилась хорошо. Думаю, мы на правильном пути. Спрашиваю себя, как бы мы справились с этой пандемией, случись это 20 лет назад. Пару дней назад выразил благодарность Руслану Цаликову — заму Шойгу. За два месяца 16 таких медцентров построить — дорогого стоит. По-моему, страна отработала эту ситуацию на хорошую оценку. Но надо всё проанализировать.