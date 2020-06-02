ГлавнаяНовости

Кириченко: «На 99% уверен, что „Зенит“ не упустит чемпионство»

сегодня, 03:09

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Могу только поздравить Сергея с продлением контракта. О результатах его работы в «Зените» отлично говорят достижения клуба. Питерцы второй сезон подряд выигрывают чемпионат России с солидным преимуществом. Этот розыгрыш ещё не завершен, но я на 99% уверен, что «Зенит» трофей уже не упустит. А если говорить о результатах в Лиге чемпионов, то, наверное, клубу нужны ещё приобретения. Необходимы более качественные футболисты для выступления на международном уровне. Всё-таки ЛЧ — это самый сильный турнир, и того, чего хватает в РПЛ, в еврокубках оказывается недостаточно.

За 8 туров до конца чемпионата отрыв «Зенита» от ближайших преследователей («Локомотива» и «Краснодара») составляет 9 очков.

Все новости
Колодин: «Семак – молодец. Он заслужил новый контракт»
Сегодня, 03:31 Комментарии1
Черчесов: «РФС и РПЛ отработали на „пятёрку“»
Сегодня, 02:42 Комментарии1
Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появятся те, кого вы не ожидали»
Сегодня, 02:17 Комментарии1
Черчесов о коронавирусе: «По-моему, страна отработала на хорошую оценку»
Сегодня, 01:38 Комментарии2
Черчесов о Сёмине: «Нестандартное и непопулярное решение приняли в „Локо“»
Сегодня, 01:19 Комментарии5
Будущее «Спартака» под вопросом. Пора спасать следующий сезон
Вчера, 20:11Александр Чистяков в блоге Командный духКомментарии12
Обсудить
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:18
99 % в данном случае - это считай не уверен вовсе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100