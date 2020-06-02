Кириченко: «На 99% уверен, что „Зенит“ не упустит чемпионство»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером .

Могу только поздравить Сергея с продлением контракта. О результатах его работы в «Зените» отлично говорят достижения клуба. Питерцы второй сезон подряд выигрывают чемпионат России с солидным преимуществом. Этот розыгрыш ещё не завершен, но я на 99% уверен, что «Зенит» трофей уже не упустит. А если говорить о результатах в Лиге чемпионов, то, наверное, клубу нужны ещё приобретения. Необходимы более качественные футболисты для выступления на международном уровне. Всё-таки ЛЧ — это самый сильный турнир, и того, чего хватает в РПЛ , в еврокубках оказывается недостаточно.