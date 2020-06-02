Черчесов: «РФС и РПЛ отработали на „пятёрку“»

Главный тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» высказался об игроках национальной команды, выступающих за рубежом, а также похвалил руководство РФС и РПЛ за работу над возобновлением футбольного сезона в стране.

— После возвращения в Россию Смолова поднялся шум, писали, что это неправильно. Когда вернулись Головин и Кудряшов, такой реакции не было. Так правильно или нет было приезжать в Россию?

— У вас неверная информация. Кудряшов оставался в Турции, с ним мы были на связи. С Головиным недавно общался, поздравлял его с дн`м рождения и с попаданием в символическую сборную. Это ваши коллеги иногда пишут… Про меня, например, часто пишут такое, чего не было и, может, никогда не будет.

Смолов прилетел, было много писанины. А с другой стороны: вот он прилетел, потом вернулся в клуб, где его коллегу оштрафовали, а его — нет. Если бы он сам улетел, наверное, его бы тоже оштрафовали, да? Я с ним на эту тему не разговаривал. Это такой момент клуб-игрок, нас, по большому счёту, это не касается.