Варга: «Рекомендовал назначить Семака ещё до прихода Манчини»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером .

Сергей Семак находится на своём месте. Ещё до назначения Манчини на пост главного тренера «Зенита» я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено € 100 млн с лишним на трансферы, и команда заняла пятое место в РПЛ . А с Семаком «Зенит» был первым в прошлом сезоне и сохранит чемпионство в этом. По Сергею ещё в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества. Рад за Семака, удачи ему.