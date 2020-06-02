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Варга: «Рекомендовал назначить Семака ещё до прихода Манчини»

сегодня, 04:52

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Сергей Семак находится на своём месте. Ещё до назначения Манчини на пост главного тренера «Зенита» я рекомендовал поставить туда Семака. В итоге при Роберто было потрачено € 100 млн с лишним на трансферы, и команда заняла пятое место в РПЛ. А с Семаком «Зенит» был первым в прошлом сезоне и сохранит чемпионство в этом. По Сергею ещё в игровые годы было видно, что он думающий человек и сможет добиться успехов как тренер. Плюс важны его человеческие качества. Рад за Семака, удачи ему.

Ранее сам 44-летний специалист прокомментировал продление контракта с «Зенитом».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:02
Ну прям супертренер.
izrafel
izrafel
сегодня в 07:47
Удачи Сергею...пусть все получается
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:36
ну попиарился ты ))что дальше))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:52
Варга провидец типа))
112910415
112910415
сегодня в 05:43
всё-таки внутреннее чемпионство оказалось единственной целью ...
тогда всё правильно, и Варга молодец !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:59
Тебя не спросят.
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