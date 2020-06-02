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Кейн: «С нетерпением жду возможности сыграть с Бергвейном и Жедсоном»

сегодня, 05:43

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями от возобновления сезона. Капитан «шпор» из-за травмы ещё ни разу не играл с новичками команды Жедсоном и Стевеном Бергвейном.

Мы только начали совместные тренировки. Я получил травму 1 января, так что не успел поиграть и наладить взаимопонимание на поле с Жедсоном и Стевеном. Хотя, конечно, я следил за их игрой.

Не могу дождаться возвращения на поле. Прошло достаточно много времени без матчей. Особенно сильно это ощущается, когда в клуб приходят топ-игроки, и ты хочешь быть с ними на поле. Я с нетерпением жду возможности снова играть вместе со всеми.

Команда в порядке. Все в форме и готовы к работе. А когда нет потерь, и все здоровы, это наше сильнейшее состояние.Будем усердно трудиться на тренировках с этого момента до первого матча, и надеюсь, уверенно завершим сезон из оставшихся 9 встреч.

Напомним, недавно Кейн стал титульным спонсором клуба из четвёртой лиги Англии.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:49
пусть у тебя всё получится))удачи
idres
idres
сегодня в 07:44
Удачи...нужно выигрывать..
ДСА
ДСА
сегодня в 06:34
Уже хотя бы просто сыграть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:04
Может уже пора сыграть с Кроосом и Модричем?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:00
Глядишь и получится хорошо.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:53
Мы просто ждём возобновления АПЛ!
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