Кейн: «С нетерпением жду возможности сыграть с Бергвейном и Жедсоном»

Нападающий «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от возобновления сезона. Капитан «шпор» из-за травмы ещё ни разу не играл с новичками команды Жедсоном и .

Мы только начали совместные тренировки. Я получил травму 1 января, так что не успел поиграть и наладить взаимопонимание на поле с Жедсоном и Стевеном. Хотя, конечно, я следил за их игрой.

Не могу дождаться возвращения на поле. Прошло достаточно много времени без матчей. Особенно сильно это ощущается, когда в клуб приходят топ-игроки, и ты хочешь быть с ними на поле. Я с нетерпением жду возможности снова играть вместе со всеми.

Команда в порядке. Все в форме и готовы к работе. А когда нет потерь, и все здоровы, это наше сильнейшее состояние.Будем усердно трудиться на тренировках с этого момента до первого матча, и надеюсь, уверенно завершим сезон из оставшихся 9 встреч.