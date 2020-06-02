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Начо: «Азар и Асенсио выглядят здоровыми и очень мотивированными»

сегодня, 07:50

Защитник «Реала» Начо в интервью Movistar прокомментировал возобновление полноценных тренировок и возвращение в строй полузащитников Эдена Азара и Марко Асенсио.

Мы очень хорошо готовимся. Эти недели не похожи друг на друга: странная подготовка без участия всей команды. 

Все работают очень хорошо, чувствуют большую уверенность и собираются подойти к играм в хороших кондициях. Осталось немного дней до возобновления, и мы хотим быть готовы на 100 процентов. Сейчас мы готовы на 95%, и этот показатель только растёт.

Азар и Асенсио долго отсутствовали из-за травм, но сейчас выглядят здоровыми, сильными и очень мотивированными.

С возобновлением Ла Лиги решение [об их участии в матчах] будет принимать тренер, но на мой взгляд, они выглядят уверенными. Они вернулись в строй, чтобы помочь команде.

Недавно Марко Асенсио рассказал о своём состоянии после долго восстановления от травмы и подчеркнул, что «Реал» постарается выиграть все оставшиеся матчи.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 13:42
А если начнут играть,вообще хорошо будет)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:07
Как он , интересно, проценты готовности измеряет, как узнал, что 95 а может 94, а может вообще 49?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:04
Выйдут на поле и тогда все увидят чего они стоят.
beefs
beefs
сегодня в 08:01
ждем с нетерпением продолжения...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 07:55
Готовьтесь, посмотрим по результатам
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:50
вот и посмотрим))
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