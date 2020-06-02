Начо: «Азар и Асенсио выглядят здоровыми и очень мотивированными»

Защитник «Реала» Начо в интервью Movistar прокомментировал возобновление полноценных тренировок и возвращение в строй полузащитников и .

Мы очень хорошо готовимся. Эти недели не похожи друг на друга: странная подготовка без участия всей команды.

Все работают очень хорошо, чувствуют большую уверенность и собираются подойти к играм в хороших кондициях. Осталось немного дней до возобновления, и мы хотим быть готовы на 100 процентов. Сейчас мы готовы на 95%, и этот показатель только растёт.

Азар и Асенсио долго отсутствовали из-за травм, но сейчас выглядят здоровыми, сильными и очень мотивированными.

С возобновлением Ла Лиги решение [об их участии в матчах] будет принимать тренер, но на мой взгляд, они выглядят уверенными. Они вернулись в строй, чтобы помочь команде.